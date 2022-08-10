Çin, 16 yeni uydu fırlattı

Çin, Shansi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 16 yeni uydu gönderdi.

Xinhua
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:20
Çin, 16 yeni uydu fırlattı
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Pekin saatiyle 12:50'de aralarında Jilin-1 Gaofen 03D09 uydusu ve Yunyao-1 04-08 uydularının da bulunduğu uydular, Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Yeni uydu grubu, esas olarak ticari uzaktan algılama ve atmosferik görüntüleme gibi alanlarda kullanılıyor.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerinin 432. görevi oldu.


Çin uydu

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