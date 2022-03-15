Çin, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yardım istediği iddiasını yalanladı
Çin'in Londra Büyükelçiliği, ABD'li yetkililerin "Rusya, Ukrayna işgali konusunda Çin'den askeri yardım talep ediyor' iddialarını yalanladı ve Çin'in barış görüşmelerinde önemli bir rol oynadığını belirtti.
Çin bugün ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde Çin'den askeri yardım aradığı yönündeki iddialarını yalanladı ve Washington'u çatışmayı ateşlendirme riski taşıyan "kötü niyetli dezenformasyon" yaymakla suçladı.
Çin'in Londra Büyükelçiliği Reuters'e yaptığı açıklamada, "ABD, Ukrayna konusunda Çin'e karşı art arda kötü niyetli dezenformasyon yaydı. Çin, barış görüşmelerini ilerletmede yapıcı bir rol oynuyor. Şimdi en büyük öncelik, yangını körüklemek yerine durumu hafifletmek. Durumu daha da büyütmek yerine diplomatik çözüm için çalışmak" ifadelerini kullandı.
Birkaç ABD'li yetkili, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden sonra, Çin'den askeri teçhizat istediğini söyledi ve bu Beyaz Saray'da, Pekin'in, Batı ülkelerinin ülkelerini savunması konusunda Ukrayna güçlerine yardımcı olma çabalarını baltalayabileceği endişesine yol açtı.
Kremlin böyle bir talebin yapıldığı iddiasını reddetti.
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