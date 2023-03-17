Çin sahil güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:35
Çin sahil güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti
Abone Ol google-news

Japonya'nın Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Senkaku yakınlarındaki bitişik bölgede gezinen Çin gemileri, bir süre sonra ulusal kara sularının kapsadığı bölgeye girerek Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.

Devlet Televizyonu NHK'ye göre son ihlal, Senkaku etrafında Çin'e ait unsurların bu yıl içinde 9. kez Japon kara sularını ihlali olarak kayda geçti.

TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.


Çin japonya

İlgili Haberler

Japonya ve Güney Kore, 12 yıldır ara verilen karşılıklı ziyaretleri yeniden başlatıyor

Japonya ve Güney Kore, 12 yıldır ara verilen karşılıklı ziyaretleri yeniden başlatıyor
2011 Japonya depremi ne zaman oldu? Japonya depreminde kaç kişi öldü? Japonya depremi kaç dakika sürdü?

2011 Japonya depremi ne zaman oldu? Japonya depreminde kaç kişi öldü? Japonya depremi kaç dakika sürdü?
ABD, Japonya'ya keşif uçağı satışını onayladı

ABD, Japonya'ya keşif uçağı satışını onayladı

En Çok Okunan Haberler