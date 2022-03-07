Çin, Ukrayna'da büyük ölçekli insani krizin önlenmesi çağrısı yaptı ve yardım sözü verdi

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:55

Çin'in yıllık yasama oturumu devam ederken oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki duruma değinen Wang, böyle bir krizin önlenmesinin, uluslararası toplumun sürekli çaba göstermesi gereken iki öncelikten biri olduğunu söyledi.

Altı maddelik bir inisiyatif öneren Wang, öncelikle insani operasyonların tarafsızlık ve yansızlık ilkelerine uymasının ve insani konuların siyasallaştırılmasından kaçınmasının sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Wang ikinci olarak tüm dikkatin Ukrayna içindeki ve Ukrayna'dan gelen yerlerinden edilmiş insanlara verilmesi ve bu kişilere uygun barınma imkanlarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Wang ayrıca sivillerin korunması ve Ukrayna'da ikincil insani felaketlerin önlenmesi çağrısında bulundu.

Wang dördüncü olarak hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişimin sağlanması dahil olmak üzere güvenli ve sorunsuz insani yardım faaliyetlerinin sağlanmasına yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Wang ayrıca Ukrayna'daki yabancı vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve bu kişilerin ülkeden güvenli şekilde ayrılmasına imkan verilmesi ve bu kişilere ülkelerine dönme konusunda yardımcı olunması çağrısı yaptı.

Wang altıncı olarak Ukrayna için insani yardımların kanalize edilmesindeki koordinasyon rolü ve kriz koordinatörü çalışmaları için Birleşmiş Milletler'e destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çin'in, insani krizin önlenmesine yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydeden Wang, Çin Kızılhaç Derneği'nin en kısa zamanda Ukrayna'ya acil insani yardım malzemeleri sağlayacağını duyurdu.