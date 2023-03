Gökten yağan ve solucan olduğu iddia edilen şeyler kavak çiçeği sapı çıktı

Sosyal medyada yayınlanan ve viral olan bir videoda, gökten yağan ve bazı araçların üzerini tamamen kapatan şeylerin solucan olduğu iddia edildi. Ancak görüntülerdeki yurttaşlar gündelik yaşamlarına devam etmekte, hatta bir kadın, elinde şemsiyesiyle sokakta yürümekteydi.

Rain of worms hits China.



The cause of the disaster has not yet been clarified. The scientific journal Mother Nature Network suggested that the animals were thrown off after being blown up by strong winds.



The publication also notes that this happens after a hurricane, when… https://t.co/fovDZaY8fB pic.twitter.com/tsBmWO3cYX