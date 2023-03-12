Gökten yağan ve solucan olduğu iddia edilen şeyler kavak çiçeği sapı çıktı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:21

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 19:58

Sosyal medyada yayınlanan ve viral olan bir videoda, gökten yağan ve bazı araçların üzerini tamamen kapatan şeylerin solucan olduğu iddia edildi. Ancak görüntülerdeki yurttaşlar gündelik yaşamlarına devam etmekte, hatta bir kadın, elinde şemsiyesiyle sokakta yürümekteydi.

Rain of worms hits China.



The cause of the disaster has not yet been clarified. The scientific journal Mother Nature Network suggested that the animals were thrown off after being blown up by strong winds.



The publication also notes that this happens after a hurricane, when… https://t.co/fovDZaY8fB pic.twitter.com/tsBmWO3cYX — dana (@dana916) March 11, 2023

Çinli yetkililer konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı, ancak uzmanlar, bunun neden olabileceğine dair bazı teoriler öne sürdü.

KAVAK ÇİÇEKLERİ Mİ?

Bunlardan biri de solucanların aslında tüylü tırtıllara benzeyen uzun "kavak çiçekleri" olduğu yönünde.

Twitter'da konuya ilişkin yorum yapan bir kullanıcı, haberin sahte olduğunu öne sürerek, "Bunlar solucan, ağaçlardan düşen çiçek sapları" dedi...

Bir başka kullanıcı ise yorumunda, "Bunlar tırtıl değil, ilkbaharda kavak ağaçlarından düşen çiçek salkımları. Kavak çiçeği başakları düşmeye başladığında, bu çiçek açmak üzere oldukları anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.

Diğer bazı kullanıcılar ise görüntüdelerdeki şeylerin solucan olduğunda ısrar etti ve Liaoning'e inmeden önce şiddetli rüzgârlar tarafından sürüklenmiş olabileceğini, bunun geçmişte birçok kez yaşandığını savundu. Öyle ki hayvan yağmurları, nadir de olsa rastlanan ve tekrar eden bir fenomen.

TORNADİK SU HORTUMLARI

Lad Bible'da yer alan habere göre, Teksas'ın Texarkana kentinde yaşayanlar da Aralık 2021'de gökten balık sürüleri inmeye başladığında aynı şekilde şaşkınlığa uğramıştı.

Meteorologlar, bu durumdan 'tornadik su hortumlarının' sorumlu olabileceğini; söz konusu hortumların sudaki küçük hayvanları çekerek başka noktalara sevk edebileceğini savunuyor.

KURBAĞA VE BALIK YAĞMURLARI

1873 yılında ABD'nin Kansas kentinde gazeteler, "gökten kurbağa yağdığını" bildirirken, 2009 yılında Japonya'nın Ishikawa Eyaleti'nde "gökten kurbağa yavrularının düştüğü" görülmüştür.

Kısa bir süre önce 22 Şubat'ta, Avustralya Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'in 560 mil güneyindeki Lajamanu kasabası ilginç bir doğa olayına sahne olmuştu. "Gece kuvvetli bir fırtınaya sahne olan kasabanın sakinleri, sabah uyandıklarında yerde yüzlerce balık bulmuştu."

Balık sağanağının arkasındaki neden bilinmemekle birlikte, kasabanın aynı olaya 2010, 2004 ve 1980'lerde de sahne olduğu bildirilmişti. Üstelik 2010 yılındaki sağanak sırasında kasabaya düşen balıklar da aynı türdendi

BİLİM NE DİYOR?

Bu tarz yağmurlarının arkasındaki kesin nedenler her zaman açık bir şekilde tespit edilemese de en çok üzerinde durulan teori, "hayvanların bulundukları yerden fırtına ile oluşan bir su hortumuna çekilmesi ve atmosferde uzun mesafelere taşınmış olabileceği" yönünde.

Konuya ilişkin bir ABD Kongre Kütüphanesi raporu, su hortumlarının küçük hayvanları girdabın içine çekecek kadar güçlü olduğunun altını çizmekte. Teoriye göre hayvanlar havada çok uzak mesafelere savrulmakta ve sonunda evlerinden çok uzak noktalarda yere düşmekte.