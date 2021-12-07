Çin'den ABD'nin boykot kararına yanıt: 'Zaten davetli değildiniz'
Washington yönetiminin, Pekin'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'nı boykot kararı almasının ardından açıklama yapan Çin makamları, Amerikalı liderlerin etkinliğe davet edilmediğinin altını çizerek ABD'nin tavrını, 'siyasi manipülasyon' olarak tanımladı.
ABD'deki Çin Büyükelçiliği'nin sözcüsü Liu Pengyu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Biden yönetimi tarafından ilan edilen boykot kararının olimpiyat ruhu ile çeliştiğini, ancak oyunlar üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını söyledi.
Liu, Reuters'a demecinde, "Böylesine gösterişli bir eylem, yalnızca siyasi bir manipülasyon ve Olimpiyat Sözleşmesi'nin ruhunun ciddi bir şekilde çarpıtılması anlamına gelebilir. Aslında bu insanların gelip gelmemesi kimsenin umurunda değil ve bunun, Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarının başarılı bir şekilde düzenlenmesine de hiçbir etkisi yok” dedi.
BEYAZ SARAY DOĞRULADI
Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'e resmi temsilci gönderilmeyeceğini doğruladı, Amerikalı sporcuların ise olimpiyatlara katılabileceklerini ve hükümetin tam desteğini alacaklarını söyledi.
Çin, daha önce boykot durumunda karşı önlemler alacağını duyurmuştu.
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