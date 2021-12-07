Çin'den ABD'nin boykot kararına yanıt: 'Zaten davetli değildiniz'

07 Aralık 2021 Salı, 10:17

ABD'deki Çin Büyükelçiliği'nin sözcüsü Liu Pengyu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Biden yönetimi tarafından ilan edilen boykot kararının olimpiyat ruhu ile çeliştiğini, ancak oyunlar üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını söyledi.

Liu, Reuters'a demecinde, "Böylesine gösterişli bir eylem, yalnızca siyasi bir manipülasyon ve Olimpiyat Sözleşmesi'nin ruhunun ciddi bir şekilde çarpıtılması anlamına gelebilir. Aslında bu insanların gelip gelmemesi kimsenin umurunda değil ve bunun, Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarının başarılı bir şekilde düzenlenmesine de hiçbir etkisi yok” dedi.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'e resmi temsilci gönderilmeyeceğini doğruladı, Amerikalı sporcuların ise olimpiyatlara katılabileceklerini ve hükümetin tam desteğini alacaklarını söyledi.

Çin, daha önce boykot durumunda karşı önlemler alacağını duyurmuştu.