Çin'den ABD'ye mesaj: Tayvan çevresinde tatbikat gerçekleştirdi
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan'ın etrafında ortak tatbikat ve eğitim düzeledi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Tayvan'ın etrafında görülmemiş ölçekte bir ortak tatbikat ve eğitim düzenledi.
Uzun menzilli gerçek mühimmatla düzenlenen tatbikatlarda Doğu Harekat Alanı Komutanlığı ordusu, yeni model roketler ateşleyerek Tayvan Boğazı'nın doğu bölümündeki hedefleri tam isabetle vurdu.
Tatbikatlarda istenen sonuçlar elde edildi. Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı roket güçleri çeşitli türde konvansiyonel füzelerin kullanıldığı saldırılar düzenleyerek Tayvan'ın doğusunda belirlenen deniz alanlarını hedef aldı. Tüm füzeler hedeflerini yüksek hassasiyetle vurdu.
Roket güçlerinin, hassas saldırılarda bulunma ve bölge tutma görevleri test edildi. Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı hava kuvvetleri ve deniz havacılık güçleri de içlerinde avcı ve bombardıman uçaklarının olduğu 100'den fazla savaş uçağı uçurarak ortak keşif, havada yakıt ikmali, hava sahası kontrolü ve yer hedeflerine saldırı gibi çeşitli savaş eğitim tatbikatları yürüttü.
Doğu Harekat Alanı Komutanlığı donanmasına ait 10'dan fazla destroyer ve fırkateyn, Tayvan açıklarındaki sularda ortak abluka operasyonlarında bulundu.
Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Kıdemli Subayı Liu Dongkun, kuvvetlerin cesur ve yenilmez savaş ruhlarını ortaya koyduğunu söyledi.
Liu, kuvvetlerin Parti ve halkın kendilerine verdiği görevleri tam olarak yerine getireceğini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde koruyacağını ifade etti.
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