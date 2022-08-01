Çin'den, Pelosi'nin Pasifik ziyaretine mesaj: Yakından izliyoruz

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:30

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'deki günlük basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaret programında, Tayvan'ın adının anılmamasıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Kongre'nin yaptığı açıklamayı ve Pelsosi'nin ekibinin Twitter paylaşımlarını gördük. Ziyaretin gündemini yakından izliyoruz" dedi.

Nancy Pelosi'nin resmi internet sitesinde dün ziyaret programına ilişkin yayımlanan açıklamada, Pelosi'nin 5 kişilik Kongre heyetiyle Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği belirtilmiş fakat Tayvan'ın adı anılmamıştı.

Cao Licien, Ziyaretle ilgili ciddi endişeleri olduğunu ve karşı çıktıklarını defalarca yinelediklerini vurgulayarak, "Olası ziyaret, iç işlerine açık bir müdahale anlamına gelecek, Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal edecektir. Pelosi, eğer ziyareti yapmakta ısrar ederse bunun ciddi sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cao, Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkan Joe Biden ile 28 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde, Çin’in Tayvan sorunundaki tavrını ortaya koyduğunu, "egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın 1,4 milyar Çinlinin ortak iradesi olduğunu, halkın iradesinin çiğnenemeyeceğini, ateşle oynayanın yanacağını" vurguladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"ABD tarafına şunu tekrar hatırlatmak isteriz ki; Çin, her türlü olasılığa hazırlıklı olacaktır, Çin ordusu alsa boş durmayacaktır. Çin tarafı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken tedbirleri alacaktır."

'TEK ÇİN İLKESİ TAYVAN BOĞAZI'NDA BARIŞ VE İSTİKRARIN TEMELİDİR'

Cao Licien, ABD yönetiminin 3 numaralı yetkilisinin olası ziyaretinin, ilgilinin yüksek konumu nedeniyle her zaman son derece hassas olacağını, Tayvan’ı her ne zaman ve her ne şekilde ziyaret ederse etsin bunun "tek Çin" ilkesini ihlal edeceğini ve Çin-ABD ilişkilerinin temeli sarsarak siyasi etkilere yol açacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD’yi 'tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri’ye ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 'Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemeyecekleri' taahhüdüne uyamaya çağırıyoruz."

Cao, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin, “Çin’in Tayvan’a yönelik askeri hareketliliğini artırdığına yönelik bir kanıt görmüyoruz. Pelosi’nin ziyareti, ABD’nin tek Çin politikasını değiştirdiği anlamına gelmiyor. Çatışma noktasına gelmeye, gerilimi yükseltmeye gerek yok” sözlerinin hatırlatıldığı soru üzerine şunları kaydetti:

"Tek Çin ilkesi Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın temelidir. ABD, sorumsuz beyanlarla tek Çin ilkesini çarpıtıp içini boşaltarak gerilime katkı sağlıyor. ABD, son zamanlarda bir ülkenin (Ukrayna kastediliyor) egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini sıkça tekrarlıyor. Umarız Tayvan konusunda da bu taahhüdüne uyar ve çifte standart uygulamaz."

ABD ve Tayvan medyasındaki haberlerde, Pelosi'nin programında yer almasa da Ada'yı ziyaret edeceği iddia ediliyor.