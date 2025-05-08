Colani ilk kez Avrupa’da: Macron’la Elysee Sarayı’nda bir araya geldi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:23

Güncelleme: 08.05.2025 - 00:23

Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri (HTŞ) Colani (Ahmet Şara) göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya düzenlediği ilk resmi ziyarette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Colani, göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya düzenlediği ilk resmi ziyaret kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Colani, ziyaret kapsamında Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Colani ve Macron, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Suriye’de barış ve istikrarın tüm toplum kesimlerinin korunmasıyla sağlanabileceğini vurgulayarak, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin, kökeni, dini, mezhebi ya da siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Suriyelilerin korunması için her şey yapılmalı" dedi.

Geçtiğimiz mart ayında yaşanan şiddet olaylarını hatırlatan Macron, faillerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği’ne (AB) bu suçlara karışanlara yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

“YAPTIRIMLARI KADEMELİ OLARAK KALDIRACAĞIZ”

Suriye’deki yeni yönetimin ülkeyi istikrara kavuşturması halinde Avrupa Birliği’nin ekonomik yaptırımları kademeli olarak kaldırması gerektiğini belirten Macron, ABD’ye de seslenerek, "Bugün herkesin, ABD’liler de dahil çıkarına, bu yaptırımların kaldırılması için bizimle birlikte hareket etmekten geçiyor. Başkana, eğer aynı çizgide devam ederse, bizim de aynısını yapacağımızı söyledim. Yani, önce Avrupa olarak yaptırımları kademeli olarak kaldıracağız ve sonra da bu konuda ABD’li ortaklarımızı da aynı şeyi yapmaya ikna edeceğiz" dedi.

Macron, ayrıca ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme konusunda da aceleci olmaması gerektiğini savundu. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına da değinen Macron, bu saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, "Bir ülkenin güvenliği, komşusunun toprak bütünlüğünü ihlal ederek sağlanamaz" ifadelerini kullandı.