'Concorde'un Oğlu' İstanbul'dan Grönland'a bir maç süresinde uçacak

Yayınlanma: 25.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 13:00

Londra ve New York arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 5 bin 500 km. ve doğrudan uçuşlar yaklaşık 8 saat sürüyor. Bu mesafe, İstanbul ile dünyanın diğer ucundaki buzullar diyarı Gröndland arasındaki mesafeden biraz daha fazla.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile havacılık devi Lockheed Martin tarafından geliştirilen 'Concorde'un oğlu', bu mesafeyi 90 dakika içinde kat etmeyi vaat ediyor.

X-59 adı verilen bu yolcu uçağının yapımında çalışan mühendisler, 'süpersonik pompa' kullanarak yolcuları ses hızından daha hızlı bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmayı umuyor.

SIRRI BOYASINDA

X-59, deniz mavisi bir burun konisi ve kanatlar boyunca kırmızı şeritlerle süslenmiş parlak beyaz bir jet görünümünde. Bunun yanı sıra, uçakta kullanılan özel boyanın, göklerde saatte ortalama 925 mil (yaklaşık 1500 km) gibi şaşırtıcı bir hızla uçarken ona hayati bir koruma sağlaması amaçlanıyor.

Havacılık firması daha önce yaptığı bir açıklamada, "X-59'un boya şeması ağırlıklı olarak beyaz bir gövde, NASA 'sonik mavisi', alt kısım ve kanatlarda kırmızı vurgular içerecek" ifadelerine yer vermişti.

Açıklama şöyle devam etmişti:

"Boya sadece kozmetik bir değer katmıyor. Aynı zamanda bir amaca da hizmet ediyor. Boya uçağı nem ve korozyondan korumaya yardımcı oluyor ve yer ve uçuş operasyonlarına yardımcı olmak için önemli güvenlik işaretleri içeriyor."

NASA, Ağustos ayında yapılan bir açıklamada, şehirler arasında 50'ye yakın güzergâhta, potansiyel yolcu pazarlarının şimdiden belirlendiğini duyurmuştu.