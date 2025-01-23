Çöp poşetinde 2 bin yıllık heykel bulundu

Yayınlanma: 23.01.2025 - 16:33

Güncelleme: 23.01.2025 - 16:33

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bir çöp torbasına atılmış 2 bin yıldan daha eski bir mermer kadın heykeli bulundu.

Bir bölge sakini, Neoi Epivates'te bir çöp kutusunun yanında 79 santimetre uzunluğundaki heykeli keşfederek, hemen yetkililere haber verdi.

Uzmanlar heykelin, Büyük İskender'in fetihlerinin ardından önemli bir sanatsal ve kültürel gelişimin yaşandığı Helenistik döneme (MÖ 320-30) ait olduğunu düşünüyor. İlk değerlendirmenin ardından arkeologlar, heykelin Helenistik kökenli olduğunu doğruladı. Heykel daha ileri incelemeler için gönderildi ve sonunda korunması ve derinlemesine incelenmesi için yerel eski eserler kurumuna devredilecek.

Polisin, heykeli kimin attığını belirlemek üzere bir soruşturma başlattığı ve kısa bir süre sorgulanmak üzere gözaltına alınan bir kişinin daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Antik mirasıyla ünlü Yunanistan'da kazara arkeolojik keşifler, nispeten yaygındır ve genellikle bina inşaatı veya kamu çalışmaları sırasında bulunuyor.

Aralık ayında Atina yakınlarında doğal gaz boru hattı döşeyen işçiler, Akropolis yakınlarındaki tuğla kaplı bir çukura dik olarak gömülmüş Roma dönemine ait bir Hermes heykelini ortaya çıkarmışlardı.

Selanik de Kasım ayında resmi açılışı yapılan metro sisteminin onlarca yıl süren inşaatı sırasında bulunan bir antik eser hazinesini gün yüzüne çıkardı.



