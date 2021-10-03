Covid-19’u ilk kez dünyaya duyurmuştu: 600 gün sonra ortaya çıktı

03 Ekim 2021 Pazar, 11:06

Eski insan hakları avukatı ve gazeteci Chen Qiushi, virüs dünyaya yayılırken geçen yıl şubat ayının başında ansızın ortadan kayboldu.

Geçen yıl Eylül ayına kadar Çin’in kuzeyindeki Qingdao’daki ailesinin yanına dönmesine izin verildiğine dair haberler çıkmasına rağmen, o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.

Ancak eski insan hakları avukatı ve gazeteci dövüş sanatçısı Xu Xiaodong ile bir YouTube canlı yayınında yeniden ortaya çıktı.

‘BAZI ŞEYLERİ ANLATAMIYORUM’

Wall Street Journal’a göre, 30 dakikalık video sırasında Qiushi şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl ve sekiz ay boyunca birçok şey yaşadım. Bir kısmı hakkında konuşabilirim anca bir kısmı hakkında konuşamam. Anladığınıza inanıyorum.”

Qiushi, dünyayı Vuhan’daki salgın hakkında uyarmaya çalıştıktan sonra salgının ilk günlerinde ortadan kaybolan üç muhbirden biri.

Bu yılın Mart ayında Xiaodong, Qiushi’nin ailesiyle birlikte olduğunu ancak Çin devlet güvenliği tarafından yakından izlendiğini söyleyen bir video yayınladı.

Qiushi kaybolmasından 602 gün sonra şu tweeti attı:

“Merhaba, ben Qiushi! Uzun zamandır görüşemedik! 31 Aralık 2021’de Yeni Yıl arifesinde hayır amaçlı bir dövüş yarışması düzenlemeyi planlıyorum. İrtibat: Douyin quanjishou999.”

BAŞKA BİR HASTANEYE GİDECEKTİ

Qiushi, Vuhan’daki salgının merkez üssünde yaklaşık iki hafta geçirdi. Haberlerinde hastanelerdeki hastaların çaresiz durumu da dahil olmak üzere korkunç sahneleri ayrıntılı olarak anlattı. Ortadan kaybolmadan önce derme çatma bir hastaneyi ziyaret etmeyi planlıyordu.

Kaybolduğu, onun adına konuşmaya yetkili bir arkadaşı tarafından yönetilen Twitter hesabındaki bir gönderiyle ortaya çıktı. Annesi günler sonra sağ salim dönmesi için bir görüntülü arama yayınladı.

‘ÖLÜMDEN BİLE KORKMUYORUM’

Kaybolmasından yaklaşık bir hafta önce yaptığı bir paylaşımda, “Ölümden bile korkmuyorum. Senden korktuğumu mu sanıyorsun Komünist Parti?” demişti.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Vuhan Belediye Asayiş Bürosunda Qiushi’nin ortadan kaybolmasının sorulduğu bir polis memuru, yorum yapma izninin olmadığını söyledi.

Kaynak: TELE1