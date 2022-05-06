Danimarka, SM-2 tipi hava savunma füzesini test etti
Danimarka, SM-2 tipi hava savunma füzesini test etti.
Danimarka Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD yapımı füze SM-2 tipi füzelerinin denendiğine dair görüntüler paylaşıldı.
Açıklamada, denemelerin donanma için önemli bir mihenk taşı olduğu, bunun düşman uçaklarının uzun mesafelerden vurulabileceği anlamına geldiği belirtildi.
SM-2 tipi hava savunma füzesilerinin başarıyla test edildiği kaydedildi.
Danimarka'nın hava savunmasını güçlendirmek ve NATO talepleri kapsamında yakın zamanda bu füzeleri donanmanın kullanımına sunacağı kaydediliyor.
Söz konusu füzeler, Peter Willemoes (F 362), Iver Huitfeldt (F 361) ve Niels Juel (F 361) gibi Iver Huitfeldt sınıfı firkateynlere kurulacak.
SM-2 tipi hava savunma füzelerinin, Danimarka donanmasının sahip olduğu en gelişmiş füze sistemleri olduğu ifade ediliyor.
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