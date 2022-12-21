Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Belarus yönünden yeni saldırı sinyali

21 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna’da çatışmalar, ülkenin doğu ve güneydoğusunda, özellikle Donetsk ve Zaporijya illerinde yoğunlaşmış durumda. Ukrayna’nın karşı taarruzu ise eski hızını koruyamıyor. Öte yandan, Batılı yetkililer, Ukrayna’yı güneye, Azak Denizi kıyısındaki Melitopol’e bir taarruza yönlendiriyor. Eğer Ukrayna, bu saldırıyı düzenler ve başarılı olursa Kırım’daki ve Herson ilinin doğu bölgelerindeki Rus kuvvetlerinin Rusya’yla ve Donbass’la bağlantısı kesilmiş olacak.

"DURUM KAYGI VERİCİ"

Son haftalarda Rusya denetimindeki topraklarda sabotaj faaliyetlerinin artması, bu olası harekatlâ da bağlantılı. Putin, Moskova’nın iki ay önce ilhak ettiği bu dört bölgedeki durumun son derece kaygı verici olduğunu kabul etti ve istihbaratın güvenlik önemlerini artırması emrini verdi.

Batı, son dönemlerde Ukrayna’nın Kırım’ı da savaşarak geri alabileceğini söylemeye başladı. Rusya, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı 2014’te savaşsız ele geçirmiş ve dönemin ABD Başkanı Barack Obama da Kiev’e, “Rusya’yı kışkırtmaktan uzak durması” çağrısında bulunmuştu. Şimdiki ABD yönetimiyse tam tersi bir tavır izliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de halkının Kırım için savaşmaya hazır ve istekli olduğunu söyledi.

Ancak Rusya’nın 2014’teki ilhakı uluslararası hukuka aykırı olsa da Rusya’nın Kırım’dan çekilmemek için nükleer silaha bile başvurabileceğini yine Batılı basınca yazılıyor. Savaşın uzaması, dünkü gazetede Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’ün belirttiği üzere nükleer savaş riskini artırabilir.

2023 İŞARET EDILIYOR

İşte bu şartlarda Rusya, Belarus’taki askeri varlığını giderek artırıyor. Minsk’e son haftalarda Rusya’dan yapılan çeşitli üst düzey ziyaretlerin ardından önceki gün Putin, 2019’dan beri Minsk’e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Varılan en önemli anlaşmalardan biri, iki ülkenin savunma alanında entegrasyonunun artırılarak “ortak savunma sahası”nın kurulması oldu. İki ülke liderleri, Ukrayna’ya ortak bir taarruza geçme iddialarını reddetse de Belarus, buradaki füze sistemlerini teyakkuza geçirdi. Gerek uzmanlar gerekse Ukrayna genelkurmayı, yılbaşından sonra Rusya’nın Belarus yönünden yeni bir taarruza geçme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor.