Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: 'Bu, genel bir savaş'

15 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Daha önce dile getirdiğim üzere bu savaş bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasında sürüyor diğer yönüyle de bir Rusya-Batı savaşı. Olan Ukrayna’ya oluyor fakat Batı’nın silahları kullanılıyor. Ukrayna’nın başlattığı karşı taarruzun da ABD ile birlikte hazırlandığını ABD’li yetkililer de doğruladı.

Rusya yeni yasama yılına başlarken gündemdeki başlıca konu; devam eden savaş ve Rus ordusunun Harkov yakınlarında uğradığı beklenmedik bozgundu. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi milletvekilleri, bu konuda konuşmamayı tercih ederken diğer üç parti savaşın Rusya yönetiminin beklediği şekilde gitmediğini dile getirdiler. Rusya Komünist Partisi Lideri Ennadi Zyuganov, savaşın Rusya’da söylendiği şekilde “Ukrayna Özel Operasyonu” şeklinde başladığını fakat son iki aydır bütün Batı’nın katıldığı genel bir savaşa döndüğünü söyledi ve Rusya’nın bu savaşı kaybetme lüksünün olmadığını dile getirdi. Benzer görüşleri, Adaletli Rusya Partisi Lideri Serey Mironov ile Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutski de dile getiriyor. Muhalefet, askeri seferberlik için olmasa da ekonomik seferberlik konusunda ısrar ediyor. Dolayısıyla Rusya’da en azından parlamento içi muhalefet, Rusya’nın savaştaki başarısızlıklarından ötürü savaştan çekilmesini değil, tam tersine savaşa sonuna kadar devam edilmesini savunuyor. Bu nedenle, Batılıların yaptırımlarının Rusya’da bir değişikliğe gideceğini beklemek en azından şu anda gerçekçi değil.

Savaşın genel bir niteliğe dönüştüğünü söyleyenlerden biri de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujnıy. Geçen hafta yazdığı makalede Zalujnıy, Ukrayna ordusunun bazı başarılar elde ettiğini söylemekle birlikte savaşın genel durumu konusunda siyasetçilere göre daha ihtiyatlı bir dil kullanıyor ve Rusya’nın kışın da Herson tarafından Odesa yönüne doğru taarruz edip Ukrayna’nın Karadeniz’le bütün bağlantısını kesmek isteyebileceğini söylüyor. Zalujnıy, Rusya’da toplumun savaşa destek verdiğini ve Rus toprakları doğrudan doğruya füzelere hedef olmadan, bu tavrın değişmeyeceğini dile getiriyor ve Batı’dan uzun menzilli füze istiyor. Tarafların açıklamaları, bu kışın sert geçeceğini gösteriyor.