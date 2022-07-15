Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Füzeler yine sivilleri buldu

15 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın bilinçli bir şekilde Ukraynalı sivilleri hedef aldığını savunarak Rusya’nın bir terörist devlet olduğunu ifade etti. Ruslar, savaşın başlarında Vinnitsa’daki askeri havaalanını füzelerle yerle bir etmişler, ayrıca televizyon kulesine füze saldırısı düzenlemişlerdi. Dünkü olayda ise Rus füzeleri Vinnitsa’da sivillerin bulunduğu bölgeye ilk kez isabet etti. Askeri uzmanlar, Rusya’nın elinde daha ziyade Sovyet dönemi füzelerinin kaldığını ve bunların ambargolardan ötürü güdüm imkânlarının kısıtlı olduğunu söylüyor.

Diğer taraftan, Ukrayna da, yeni füzelerle, işgal altındaki toprakları hedef alıyor. Ukrayna’nın geçen günlerde ABD’den aldığı HIMSRS füzelerinin hedefi, Herson ilinin Rus işgalindeki ilçelerinden Nova Kahovka’daki bir cephanelik oldu. Rusya da cephanelik patlamasında yakınlarda bulunan sivillerin yaşamını yitirdiğini söylüyor. Dün de Herson il merkezinde Rusların kontrolündeki bir cephanelikte patlama meydana geldi. Rus işgalindeki bölgelerde meydana gelen patlamaların bazılarının ABD füzelerinin, bazılarının ise Ukraynalı partizanların sabotajlarının sonucunda olduğu belirtiliyor.

KARŞI TAARRUZ

Öte yandan Ukrayna’nın güneydeki Herson ilinde Ukrayna güvenlik güçleri, bazı köyleri Ruslardan geri almaya devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, Rusların Herson il merkezini Ukrayna’nın muhtemel bir karşı taarruzu ihtimaline karşı savunmaya hazırlandığını söylüyor. Ukraynalı yetkililer, ellerine yeterli derecede Batı silahı geçtikten sonra Herson ve Zaporojye illerinin işgal altındaki kısımlarına yönelik karşı taarruza geçeceklerini ifade ediyor ve işgal altındaki bölgelerde yaşayan Ukraynalıları, Ukrayna’nın yapacağı bombardımandan zarar görmemeleri için bölgeyi terk etmeye çağırıyor.