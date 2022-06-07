Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Nikolayev’de kalan son Türk, 'Vefa borcumuzu ödüyoruz' dedi

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Savaştan önce burada bulunan Türk girişimcilerden hemen herkes memlekete dönerken İzmir-Karşıyakalı bir tekstilci olan Aziz Alın, ailesini memlekete bıraktıktan sonra Nikolayev’e döndü. Kente yaklaşık 20 kilometre mesafede çatışmaların olduğunu söyleyen Aziz Alın, fabrikanın sığınağında yatıp kalkıyor.

Savaştan önce üç fabrikası bulunan Aziz Alın’ın Herson’daki fabrikasının Ruslar’ın eline geçmesiyle birlikte elinde iki fabrikası kalmış. Savaşa rağmen işinin başında olmasını Aziz Alın, “Bu ülke bu insanlar bizi senelerce sırtında taşıdı. Ben ismimi burada yaptım. O nedenle bu insanlara karşı bir borcum var” diyerek açıklıyor. Savaşla birlikte üretimin ve satışların düştüğünü belirten Aziz Alın, “Normalde 10 kişinin çalıştığı yerde 35 kişi çalıştırıyorum. Hemen herkesin eve ekmek götürebilmesi için elimden geleni yapıyorum” diyor.

ZARARLA ÇALIŞIYOR

Savaştan önce Romanya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere de tekstil ürünleri sattığını belirten Aziz Alın, hem savaş nedeniyle hem de Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde savaştan önce de başgösteren ekonomik kriz nedeniyle satışların çok düştüğünü ifade etti. Alın, şu anda yüzde 10-12 zararla çalıştıklarını kaydetti.

Nikolayev’in hemen doğusundaki Herson ili, savaşın ilk zamanlarından beri Rusların işgali altında bulunuyor. Ukrayna ordusu, Herson yönünde karşı taarruzunu yoğunlaştırırken Ruslar, Nikolayev üzerindeki hücumlarını yoğunlaştırıyor. Aziz Alın, fabrikanın önüne de önceki gün bir bombanın düştüğünü ve kapının zarar gördüğünü belirtiyor ve Nikolayev’de hayatın giderek zorlaştığını aktarıyor.