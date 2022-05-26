Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Savaş ne zaman sona erecek?

26 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Rusya’yla Ukrayna’yı bir araya getirmeye yönelik olarak Türkiye’nin (BM’nin de desteğiyle) girişimde bulunmasına karşılık bu sefer, ateşkes konusuna Ukrayna mesafeli davranmaya başladı. Savaşın başlarında Ukrayna’nın temel talebinin ateşkes olmasına karşılık, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın ateşi kesmesi için öncelikle Rusya’nın 24 Şubat’tan itibaren işgal ettiği yerlerden çekilmesi gerektiğini söyledi (bazı Ukraynalı yetkililer, savaşın Rusya’nın 2014’te işgal ettiği Kırım ve Donetks-Lugansk kentlerinden çekilinceye kadar devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Bunlara göre Zelenski’nin açıklaması, yine daha ılımlı). Ukraynalı yetkililer, ordunun bu ay sonunda karşı taarruza geçeceğini söylüyordu şimdiyse bu beklentiler yaz sonuna ertelendi. Zira, Ukrayna’ya Batı’dan silah sevkıyatı, beklenenden yavaş sürüyor. Alman basını da Başbakan Scholz’un Ukrayna’ya vermeyi vaat ettiği zırhlı araçları vermeyi geciktirdiğini yazarken Polonya da kendisinin Ukrayna’ya verdiği Alman tanklarına karşılık Almanya’nın Polonya’ya vermeyi taahhüt ettiği tankları henüz vermediğinden yakınıyor. Diğer taraftan İngiltere’yle Danimarka, Ukrayna’ya gemilere karşı füzeler vermeyi kabul ettiler. Bunun Ukrayna limanlarını kuşatan Rus gemilerini savuşturmada yararlı olacağı söyleniyor. Fakat bu silahların Ukrayna’ya ne zaman ulaşacağı ve ne kadar sürede kullanılabileceği ayrı bir konu. Ukraynalı yetkililer, savaşın bu yıl sonuna kadar biteceğini öngörüyor. Fakat Ukraynalılar sonbahara kadar yeni toprak kaptırmasa bile Rusların ele geçirip yerleştiği Herson ve Mariupol’ü bir taarruzla geri alabilmeleri zor görünüyor.

Ukrayna makamları, Rusya’nın savaştaki kayıplarının 30 bine yaklaştığını söylüyor. Ancak Cumhuriyet yazarı Barış Doster’in bir programda dikkat çektiği bir husus vardı: Ukraynalı yetkililer, kendi kayıplarından söz etmiyorlardı. Önceki gün Zelenski, bir soruya yanıt verirken Donbas’ta her gün 50 ila 100 Ukraynalı askerin yaşamını yitirdiğini söyledi. Savaşın bu durgun sayılan aşamasında bile günde 100’e yakın kayıp yaşanıyorsa, üç ayda Ukrayna’nın yaşadığı kaybın da azımsanmayacak boyutta olduğu ortaya çıkar.

Savaşın uzaması, hem Rusya hem de Ukrayna için yıkıcı olacak.