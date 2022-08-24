Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Türkiye’nin girişimine Ukrayna tepkisi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye, 1990’ların sonlarından beri Karadeniz’e dengeli bir politika izleyerek hem Rusya, hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler geliştirmişti ve Türkiye’nin her iki ülkeyle de iyi ilişkilerinin olması çatışma durumlarında Ankara’ya arabuluculuk olanağı veriyordu. Ancak, Batı’nın, özellikle de ABD ile İngiltere’nin burada ağırlığının artması, Türkiye’nin konumunu zayıflatıyor.

KİŞİSEL POLİTİKA

Kiev’den dün Türkiye’ye verilen yanıt da bunun bir örneği. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki Ukrayna ziyareti sırasında ve iki gün önce yinelediği arabuluculuk önerisi, Kiev yönetim çevrelerinde, Erdoğan’ın kişisel politikası olarak değerlendirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, kendisine bu konunun sorulması üzerine, Erdoğan’ın “son derece akıllı” olduğu, hem gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmayı ve ülkesindeki ekonomik krizi atlatmayı hem de sadece bölgesel bir lider değil, bütün dünyanın dikkate aldığı bir lider haline gelmeyi hedeflediği yanıtını verdi. Yani, kibar bir üslupla, arabuluculuk girişimini onun “kişisel politikası” olarak değerlendirdi.

Erdoğan’ın geçen haftaki ziyaretinden sonra da Ukraynalı uzmanların bazıları Türkiye’yi Rusya’ya fazla yakın olmakla suçlarken bazıları, “Türkiye, bizim stratejik ortağımızdır fakat kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini görmek gerekiyor” şeklinde yorumladılar; İngiltere ile ABD’nin kendi çıkarları olduğunu gözardı ederek.

Ukrayna, Batı’dan aldığı silahlarla savaşta başarılar elde ettikçe ve İngiltere ile ABD, Ukrayna’daki beklentileri yükselttikçe savaşa yönelik yaklaşımları da değişiyor. Savaşın başlarında arabuluculuk önerisine en sıcak yaklaşan taraf Ukrayna iken bugün bu durum çok farklı.

SAVAŞIN 6. AYINDA BAYRAM

Bugün, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının üzerinden tam altı ay geçti. Bugün aynı zamanda Ukrayna’nın bağımsızlık ilanının 31. yıldönümü. Ancak, Rusya’nın füze saldırısı düzenleyebileceği endişesiyle Ukrayna, tören ve kitlesel etkinlikleri yasakladı. Kiev, bağımsızlık yıldönümünü yoğun güvenlik endişesi altında kutluyor. Bunun yanında ABD’nin Kiev Büyükelçiliği de Rusya’nın saldırılarının siviller ve sivil altyapı için devam eden bir tehdit oluşturduğu belirtilerek vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırdı.