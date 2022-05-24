Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna’dan ‘Bir taşla iki kuş’
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sıcak etabı, bugün itibarıyla üçüncü ayını doldurdu. Önceki gün parlamento, sıkıyönetimin üç ay daha uzatılmasını onayladı. Ukrayna’da savaşın yaz sonundan önce bitmesine ihtimal verilmiyor.
Savaş ve sıkıyönetim koşulları, iç politikada çalkantılara engel değil: Ukrayna’nın büyük oligarklarından (nüfuzlu işadamlarından) ve siyasetçilerinden biri olan ve Rus yanlısı çizgisiyle bilinen Ukrayna Meclisi Üyesi Viktor Medvedçuk, geçen yıl Donbas’taki ayrılıkçılarla ve Rusya’yla işbirliği yapma ve vatana ihanet suçlamasıyla ev hapsiyle cezalandırılmıştı. Savaş başladıktan sonra kaçan Mevdevçuk, geçen ay yakalanmış ve bu sefer cezaevine gönderilmişti. Medvedçuk, Donbas’taki Rus yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgelerden Ukrayna’ya kömür ihraç etmekle, böylelikle teröristlere para yardımında bulunmakla suçlanıyordu. Viktor Medvedçuk, dün cezaevinden Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) desteğiyle yaptığı video yayınında, kendisinin 2015-2016 yıllarında ayrılıkçılarla yaptığı kömür ticaretini dönemin Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi ve konu ile ilgili bilgi verdi. Diğer yandan da, Poroşenko’nun Rusya’dan Batı’ya giden petrol boru hatlarından birini usulsüz şekilde özelleştirip kazanç elde ettiğini dile getirdi.
"OLİGARKLARLA MÜCADELE"
Poroşenko’nun avukatı, Medvedçuk’un cezaevinden devlet imkânlarıyla ve girişimiyle yaptığı bu konuşmanın, SBU’nun iç politikaya yönelik bir kampanyası olduğunu söyledi.
Zelenski iktidara gelirken, Ukrayna’nın hem Rus yanlısı sayılan güney ve doğu bölgelerinden, hem de milliyetçi eğilimli orta ve batı bölgelerinden oy almıştı. Fakat bir süre sonra, hem Rus yanlılarına hitap eden Medvedçuk’un, hem de Batıcılara hitap eden Poroşenko’nun çapraz ateşine maruz kalmıştı. Zelenski geçen yıl, “oligarklarla mücadele” söylemi çerçevesinde, Medvedçuk’u tasfiye etti (Medvedçuk Rus yanlısı olduğu için, onun tasfiyesine Bastı ses çıkarmadı). ABD’nin desteğine sahip olan Poroşenko’ya karşıysa, dört ay önce, “vatana ihanet” suçlamasıyla dava açıldı. Şimdi Zelenski, kendisine iki farklı noktadan ateş açan, iki farklı eğilimdeki bu iki rakibini birbirleriyle ilişkili göstererek ikisini birden tasfiye imkânına kavuştu. Son dönemde Batılı ülkelerle (özellikle İngiltere ile) arası iyileştiği için de Batı yanlısı Poroşenko’nun tasfiyesi, daha kolay hale geldi. Savaşın Ukrayna iç siyasetini de biçimlendireceği öngörülüyor.
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