Deniz Berktay'la Kuzeyden Notlar: Halkların kardeşliğinin adı da silindi

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 10:59

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 10:59

Rusya'nın Kırım'ı ele geçirdiği 2014 yılından sonra, Ukrayna şehirlerinde Sovyet liderlerinin adlarını taşıyan yer ve caddelerin adlarının değiştirilmesi hızlanmış, Lenin heykellerinin tamamı, devrilmişti.

Geçen yıldan bu yanaysa, Ruslar ve Sovyet dönemi ile yakından uzaktan alakalı ne varsa, kaldırılıyor. Kiev'in başlıca caddelerinden "Halkların Kardeşliği Bulvarı" nın da adı değiştirilerek buraya, Ukrayna milliyetçiliğinin öncülerinden Mihnovski'nin adı verildi. "Halkların Kardeşliği"nden kastedilen, Rus, Belarus ve Ukrayna halklarının kardeşliği imiş ve artık bunların Kardeşliği"nden bahsedilemezmiş.

Bu savaşla birlikte, Rusya ve Ukrayna arasına kültürel bir Berlin Duvarı çekme konusundaki toplum mühendisliği çabaları, hızlandı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Danilov, Ukrayna'da savaş suçları işleyenlere "ırklar, canavarlar" gibi unvanlar verilmesine karşı çıkarak, doğrudan, adı da verilerek, Rus milletinin sulanması gerektiğini söylemişti. Eskiden Ukrayna'da resmi düzeyde Rusya yönetimi suçlanır, fakat Rus insanı suçlanmazdı. Şimdi resmi söylem, tamamen değişti.

"TARİHSEL SINIRLAR"

Danilov'un bir diğer radikal açıklaması, savaşın sonu konusunda oldu. Yabancı bir yayın organına verdiği bir röportajda Danilov, "Ukrayna, tarihsel topraklarını geri alacaktır. Özellikle vurguluyorum, tarihsel topraklarını" dedi.

Ukrayna'daki radikal milliyetçiler, eskiden de, Kafkasya'nın kuzeyine kadarki Karadeniz şeridinin ve Rusyanın bazı topraklarının tarihsel Ukrayna toprağı olduğunu söyler, fakat bu söylemler, ana akım milliyetçiler ve devlet yetkilileri tarafından kesinlikle kullanılmazdı. Ukrayna, bu bölgedeki yayılmacı olmayan tek devlet idi. Şimdiyse, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönmesinin zafer sayılamayacağı, yakında Rusya'nın paröalanacapı ve Ukrayna'nın payına düşeni alması gerektiğini söyleyen yayınlar ortaya çıkmaya başladı.

KRİTİK BİR HAFTA!

Önümüzdeki hafta, kritik gelişmelere gebe. Biden, 20-22 Şubat'ta Polonya'da bir gövde gösterisine hazırlanıyor. Putin ise, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıyışının 1. yıldönümünde, parlamentoda konuşma yapacak. Bu konuşmanın epey radikal içerik taşıyabileceği konuşuluyor.

Bu arada, Rusların taarruzu, yeniden şiddetlendi. Ukrayna makamları, Donbas'ta Bahmut ilçesinde bulunan sivil halka, acilen bölgeyi terketme çağrısında bulundu. Şubat ve mart aylarında çok şiddetli çarpışmalar bekleniyor. Tarafların gelecekte müzakerelerde alacağı tutum, bu birkaç aylık çatışmaların sonucunda netleşecek.

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