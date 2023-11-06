Diplomatik kaynaklar açıkladı: Zirvede neler konuşuldu?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:34

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:36

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmişti.

İki bakan arasındaki görüşme, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Blinken, görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Fidan-Blinken görüşmesinin ayrıntıları açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın, Blinken'a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi.

"Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı" ifadelerini kullanan kaynak, şöyle devam etti:

"Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık."

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede İsveç'in üyeliği çerçevesinde NATO'nun genişleme sürecinin, ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı belirtildi.