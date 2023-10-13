Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına uyarı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri’nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.
İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına 'seyahat uyarısı'nda bulundu.
Yapılan açıklamada, “İsrail ve Filistin’deki son gelişmelerin Lübnan’ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri’nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır” denildi.
Lübnan için Seyahat Uyarısıhttps://t.co/jkRDGmezNL pic.twitter.com/0WOmu1evA8— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 12, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı!
- Kullanılmayan cep telefonlarında yeni dönem!
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- İsrail-Filistin gerilimi 6. gününde
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- İsmi geçmiyordu
- Özgür Çelik'ten Erdoğan'a yanıt!
- Tarikatçılar şimdi de taharete taktı!
- İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması!
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi