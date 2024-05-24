Dogecoin’in simgesi köpek ‘Kabosu’ hayata gözlerini yumdu

Dünyaca ünlü Doge meme köpeği Kabosu, 17 yılı aşkın bir ömrün ardından hayatını kaybetti. Kabosu'nun sahibi, köpeğinin sessizce uykuya dalarak vefat ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:41
Dogecoin’in simgesi köpek ‘Kabosu’ hayata gözlerini yumdu
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Dünyaca ünlü Doge meme köpeği Kabosu, 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Japon köpeği Kabosu, internette unutulmaz bir meme haline gelmiş ve Dogecoin'in ilham kaynağı olmuştu.

Kabosu'nun sahibi Atsuko Sato, bugün blogunda köpeğinin ölümünü doğruladı. Kurtarılan bu sevimli Shiba Inu köpeği, 2013 yılında viral hale gelmişti ve daha önce hasta olduğu bildirilmişti.

DOGE MEME KRİPTO PARASININ İLHAM KAYNAĞIYDI

Kabosu'nun internette hızla yayılan fotoğrafı, sosyal medyada komik sans yazı tipleriyle kaplanarak unutulmaz bir doge meme haline geldi.

Japon köpeği Kabosu, dünya çapında meme haline geldikten sonra Doge meme kripto para biriminin de ilham kaynağı oldu.

Atsuko Sato, Kabosu blogunda köpeğinin 'derin bir uykuya daldığını' ve 'sessizce vefat ettiğini' yazdı. Japonca'dan İngilizce'ye çevrilen duygusal yazısında, "Beni seven herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Kabocha, dünyanın en mutlu köpeğiydi ve ben de dünyanın en mutlu sahibiydim," ifadelerine yer verdi. "Kabocha hâlâ gülümsüyor, kuyruğunu sallıyor."

VEDA PARTİSİ DÜZENLENECEK

Atsuko, 26 Mayıs Pazar günü Narita Şehri'ndeki Flower Kaori'de Kabosu için bir veda partisi düzenleyecek.

Dogecoin, X'te yaptığı paylaşımda Kabosu'ya saygı duruşunda bulundu: "Bugün Kabosu, topluluğumuzun ortak dostu ve ilham kaynağı, sahibinin kollarında huzur içinde vefat etti. Bu köpeğin dünyaya yaptığı etki ölçülemez."

Pek çok kişi, Kabosu'ya ve sahibine sevgilerini göndererek "tüm 'meme'ler için teşekkürler" dedi.


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