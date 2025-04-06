Doğu Çin Denizi'nde gerilim: Japon balıkçı gemisi uzaklaştırıldı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 06.04.2025 - 15:23

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, Japon gemisine kanunlara uygun uyarılarda bulunulduğunu ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulandığını belirtti.

Sözcü Liu, Japon gemisinin Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı adacıkların çevresine yasa dışı girdiğini, bu nedenle bölgeden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğunu savunan Liu, Japon tarafına buradaki "yasa dışı" faaliyetlerine son verme çağrısında bulundu.

Liu, Çin Sahil Güvenliğinin Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için yetki alanı içinde kanun koruma operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.