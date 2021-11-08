Dünya genelinde 250 milyonu aştı... Reuters'ın analizinde 'Türkiye' ayrıntısı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:13

Dünya genelinde koronavirüs vakaları 250 milyonu aştı. Reuters analizine göre, günlük ortalama vaka sayısı son üç ayda yüzde 36 düştü. Analizde, yüksek oranda bulaşıcı olan Delta varyantı nedeniyle virüsün her 90 günde bir 50 milyon kişiye bulaştığı sonucu ortaya çıktı. Reuters, "Buna karşılık, ilk 50 milyon Covid-19 vakasını kaydetmek yaklaşık bir yıl sürdü" ifadelerini kullandı.

Analize göre, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan ile birlikte 240 ülkeden 55'inde enfeksiyonlar hala artıyor. Verilere göre, salgının iki yıl önce başlamasından bu yana bildirilen vakalar, rekor seviyelerde bulunuyor.

Doğu Avrupa'nın bölgede en düşük aşılama oranlarına sahip olduğuna dikkat çekilen analize göre, dünya çapında bildirilen tüm yeni enfeksiyonların yarısından fazlası, her dört günde bir milyon yeni enfeksiyonla Avrupa ülkelerinden kaynaklanıyor. Rusya'nın bazı bölgelerinden yetkililer, ülkede hastalık nedeniyle rekor ölümlere tanık olduğu için ek kısıtlamalar getirebileceklerini veya işyeri kapatmalarını uzatabileceklerini söyledi.

TÜRKİYE'YLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY

Reuters'ın hazırladığı Reuters’ın hazırladığı grafikli analizde ise Türkiye’yle ilgili çarpıcı veriler yer aldı. Reuters, Türkiye’de açıklanan son 1 haftalık ortalama vaka sayısının 28 bin 384 seviyesine çıktığı görüldü. Analizde, salgının başlangıcından bu yana ülkede 8 milyon 230 bin 430 vaka sayısı ve 72 bin 92 koronavirüs kaynaklı vefat sayısı bildirildiğine dikkat çekildi. Analizde, "Türkiye'de rapor edilen ortalama yeni vaka sayısı 7 gündür istikrarlı bir şekilde artıyor" ifadelerine yer verildi. Vaka sayısı anlamında Türkiye'den önde olan ülkelerden İngiltere ve Rusya'ya dikkat çekildi.

DSÖ'nün geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda, Avrupa genelinde teyit edilen vakalardaki devam eden artışın çoğunlukla İngiltere, Rusya, Türkiye ve Romanya'dan kaynaklandığı belirtilmişti.