Dünyaca ünlü model Tatjana Patitz hayatını kaybetti

Tatjana Patitz, 1990 ve 2000 arasında en çok kazanan modeller arasında yer aldı ve Duran Duran ve George Michael’ın kliplerinde yer aldı.

O yıllarda Vogue dergisine verdiği bir röportajda başarısını "başka kimseye benzememesine" bağladı.

Patitz, 1966'da Hamburg'da Estonyalı bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesi daha sonra, İsveç'e taşındı ve Patitz 17 yaşında girdiği güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Kariyerinin yükselişe geçmesi birkaç yıl daha sürecekti.

1988 gelindiğindeyse, ünlü moda fotoğrafçısı Peter Lindbergh’in kamerasının karşısındaydı.

Patitz 1990’daki ünlü Vogue kapağında Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington ile birlikte yer aldı.