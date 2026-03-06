Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears gözaltına alındı!

6.03.2026 08:46:00
Haber Merkezi
Pop yıldızı Britney Spears, 4 Mart tarihinde alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının, 4 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacağı aktarıldı.

Ünlü pop yıldızı Britney Spears, 4 Mart'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındı. TMZ'nin haberine göre; Spears, akşam saatlerinde otoyol polisi tarafından durduruldu.

Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan kan testi ve sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen Britney Spears, dün sabah serbest bırakıldı.

"DOĞRU ADIMLARI ATACAK VE YASALARA UYACAK"

Şarkıcının temsilcisi, "Bu talihsiz ve mazur görülemez bir durumdu. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, hayatında uzun zamandır beklenen değişimin ilk adımı olur ve bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu destek ve yardımı alabilir" açıklamasında bulundu.

Spears'ın temsilcisi, ünlü yıldızın oğullarıyla vakit geçireceğini de ifade ederek, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

4 MAYIS'TA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Gözaltı haberinin ardından Instagram hesabını kapatan şarkıcı, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

İlgili Konular: #ABD #gözaltı #Britney Spears

