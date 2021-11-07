Dünya'ya dönüşte tuvalet krizi: 20 saat kullanamayacaklar
Dünya’ya dönüş hazırlıkları yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) 4 astronot, arıza sebebiyle kapsüldeki tuvaleti dönüş yolculuğunda kullanamayacak. Geçen hafta ISS'te yetişen acı biberlerle tako yemeği yapan astronotların, yarın Dünya’ya dönmesi bekleniyor.
ABD’nin Florida kıyılarına yarın varacak olan astronotlar, bugün ISS’ten ayrılacak.
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) 4 astronot, arıza nedeniyle kapsüldeki tuvaleti kullanmadan Dünya'ya dönecek.
Endeavour uzay kapsülüyle dünyaya dönecek olan NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Aki Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, kapsülde bulunan tuvaletin sızıntı yaparak arızalanması sebebiyle tuvaleti kullanmadan 20 saatlik Dünya’ya dönüş yolculuğunu tamamlayacak.
İstasyonda geçen hafta yetiştirilen acı şili biberi ile tako yemeği yapan astronotlar, dönüş öncesi ISS’ten canlı bağlantıyla yaptıkları basın toplantısında, tuvalet olmadan dönüş yolculuğu hakkında 'yetersiz' ancak yönetilebilir yorumunu yaptı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan hakkında flaş karar
- ABD’nin ‘üç ayaklı’ Türkiye politikası
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- 70 milyar liralık yangın vurgunu
- 'Meryem Uzerli' krizine Cansu Dere de dahil oldu
- MHP'den asgari ücret açıklaması