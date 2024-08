Elon Musk'tan Telegram'ın kurucusu Durov için 'özgürlük' çağrısı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya'da doğan ve Fransa vatandaşlığına sahip olan milyarderin son durumuna ilişkin Moskova'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin durumu netleştirmeye çalıştığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Batılı sivil toplum örgütlerinin, Rusya’nın Telegram’a 2018’de erişim engeli getirmesine tepki gösterdiğini anımsatarak, “Sizce bu sefer Paris'e çağrıda bulunarak Durov'un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?” ifadesini kullandı.

Durov’un Fransa'nın aranan kişiler listesinde yer aldığı ve aranma talebinin, ülkenin reşit olmayan çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele departmanı tarafından yapıldığı kaydedilmişti.

Forbes'a göre 15.5 milyar dolarlık serveti olan Durov'un son durumuna ilişkin detaylar paylaşılmazken, X'in sahibi Elon Musk'tan 'özgürlük' çağrısı geldi. Musk, Telegram'ın tutuklanan kurucusu Durov için X sosyal medya platformundan özgürlük çağrısı yaptı.

Musk, başka bir paylaşımında ise Avrupalı yetkilileri eleştirdi.

Durov'un gözaltısına ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Musk, şu ifadeleri kullandı:

"POV: Avrupa'da 2030 yılındayız ve bir meme'i beğendiğiniz için idam ediliyorsunuz."

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P