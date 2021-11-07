Elon Musk’tan Twitter’da tartışma yaratan anket
Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, sosyal medyada çarpıcı bir açıklama yaptı.
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve Twitter’da son dönemde kripto paralar ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Elon Musk dün dikkat çekici bir soru sordu.
ABD Senatosu’nda Demokratlar tarafından gündeme getirilen "milyarderler vergisi" yasa tasarısını eleştiren Musk, "Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı" diye sordu.
62.5 milyon takipçisine Twitter üzerinden bir anket hazırlayan Musk, anketten çıkacak sonuca da uyacağını kaydetti.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
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Evet ve hayır seçeneklerinin olduğu ankete 11 saat içinde 2 milyon 497 bin 210 yanıt geldi. Katılanların yüzde 56’sı Musk’ın hisselerini satmasını istedi.
Cuma günü borsaların kapanış verilerine göre Musk, sahibi olduğu 170.5 milyon hissenin yüzde 10’unu satarsa yaklaşık 21 milyar dolar elde edecek.
DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Musk, Demokratların en fazla kendi servetini vurabilecek "milyarderlere vergi" konusuna ağırlık vermesi ile birlikte, parasını "insanlığın Mars’a ulaşması ve aklın ışığını korumak" için kullanmayı planladığını söylemişti.
Musk, daha önce yaptığı paylaşımda ise asıl sorunun harcamalar olduğunu ve tüm milyarderlere yüzde 100 vergi getirmenin ABD’nin ulusal borcunda sadece "küçük bir etkisinin" olacağını kaydetmişti.
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