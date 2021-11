Elon Musk’tan Twitter’da tartışma yaratan anket

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve Twitter’da son dönemde kripto paralar ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Elon Musk dün dikkat çekici bir soru sordu.

ABD Senatosu’nda Demokratlar tarafından gündeme getirilen "milyarderler vergisi" yasa tasarısını eleştiren Musk, "Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı" diye sordu.

62.5 milyon takipçisine Twitter üzerinden bir anket hazırlayan Musk, anketten çıkacak sonuca da uyacağını kaydetti.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?