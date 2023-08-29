Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi adaya uyarı gönderdi

Eminem, Cumhuriyetçi aday adayı Ramaswamy'den şarkılarıyla rap yapmamasını istedi

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:49
Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi adaya uyarı gönderdi
Abone Ol google-news

ABD'li rapçi Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi başkan aday adayı Vivek Ramaswamy'e seçim kampanyasında Eminem şarkılarıyla rap yapmayı bırakmasını isteyen bir mektup gönderdi.

BBC'nin haberine göre, mektup 23 Ağustos'ta Eminem'in şirketi tarafından Ramaswamy'in avukatlarına gönderildi.

Şirketin mektubunda, Eminem'den, Cumhuriyetçi aday adayının kendisinin "müzikal bestelerini" kullanmasına itiraz ettiğini belirttiği bir "mesaj" aldığı vurgulandı.

Mektupta, Eminem eserlerinin Ramaswamy'in seçim kampanyasında bundan sonra kullanımı durumunda "lisansının maddi ihlali" olarak değerlendirileceği de bildirildi.

RAMASWAMY, EMINEM'İN ŞARKILARINI ARTIK SÖYLEMEYECEK

Ramaswamy'nin sözcüsü, Eminem'in isteğinin yerine getirileceğini açıkladı.

Foo Fighters, 2008'de Cumhuriyetçi John McCain'in başkanlık yarışı sırasında "My Hero" şarkısını kullanmasından rahatsız olmuş, Jackson Browne da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında "Running on Empty" şarkısının kullanımının bırakılması için dava açmıştı.


Player Alanı
ABD Cumhuriyet aday adayı eminem

İlgili Haberler

Beyaz Saray: 'Beyaz üstünlüğünün ABD’de yeri yok'

Beyaz Saray: 'Beyaz üstünlüğünün ABD’de yeri yok'
ABD’de şaşkın geyik şekerci dükkanını ziyaret etti

ABD’de şaşkın geyik şekerci dükkanını ziyaret etti
Rusya’da casusluk iddiası: ABD konsolosluğu çalışanı tutuklandı

Rusya’da casusluk iddiası: ABD konsolosluğu çalışanı tutuklandı

En Çok Okunan Haberler