Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi adaya uyarı gönderdi
Eminem, Cumhuriyetçi aday adayı Ramaswamy'den şarkılarıyla rap yapmamasını istedi
ABD'li rapçi Eminem'in plak şirketi, Cumhuriyetçi başkan aday adayı Vivek Ramaswamy'e seçim kampanyasında Eminem şarkılarıyla rap yapmayı bırakmasını isteyen bir mektup gönderdi.
BBC'nin haberine göre, mektup 23 Ağustos'ta Eminem'in şirketi tarafından Ramaswamy'in avukatlarına gönderildi.
Şirketin mektubunda, Eminem'den, Cumhuriyetçi aday adayının kendisinin "müzikal bestelerini" kullanmasına itiraz ettiğini belirttiği bir "mesaj" aldığı vurgulandı.
Mektupta, Eminem eserlerinin Ramaswamy'in seçim kampanyasında bundan sonra kullanımı durumunda "lisansının maddi ihlali" olarak değerlendirileceği de bildirildi.
RAMASWAMY, EMINEM'İN ŞARKILARINI ARTIK SÖYLEMEYECEK
Ramaswamy'nin sözcüsü, Eminem'in isteğinin yerine getirileceğini açıkladı.
Foo Fighters, 2008'de Cumhuriyetçi John McCain'in başkanlık yarışı sırasında "My Hero" şarkısını kullanmasından rahatsız olmuş, Jackson Browne da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında "Running on Empty" şarkısının kullanımının bırakılması için dava açmıştı.
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