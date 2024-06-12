Erdoğan-Putin görüşmesinde tarih belli oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "3-4 Temmuz'da uluslararası bir etkinlik kapsamında, Erdoğan bildiğim kadarıyla Astana'da olacak ve kendisiyle bir araya gelip tüm konuları tartışma fırsatı bulacağız" dedi.
Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yapılan
paylaşıma göre Bakan Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak
üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul
edildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, kabul
sırasında Putin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek,
"İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret
konusunda atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.
SURİYE MESELESİ VE UKRAYNA SAVAŞI
Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü
arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Suriye konusunda
iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme
konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
Moskova'da temasları esnasında da bu konuları görüşme imkanı
bulduğunu aktaran Fidan, Putin'le görüşmesi sırasında gündeme getirmek istediği
birkaç konu olduğunu dile getirdi.
PUTIN: TÜRKİYE'NİN BRICS'İN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK İLGİSİNİ
MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Bakan Fidan'ın, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde BRICS üyelerinin
dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğini belirten Putin, "Türkiye'nin
BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Birlik
ülkeleri ile birlikte olma isteğini mutlaka her şekilde destekleyeceğiz."
diye konuştu.
Mevcut durumun özellikle de iki ülkenin bulunduğu bölge
itibarıyla güvenlik ve ekonomik işbirliği açısından daha fazla etkileşim
gerektirdiğini vurgulayan Putin, "Az önce bahsettiğim her şey öyle ya da
böyle önceliklerimiz arasında yer alıyor ve etkin şekilde geliştiriliyor"
ifadesini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Putin,
"Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle
karşılıyoruz. Elbette tüm gelişmeler, dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor." dedi.
Putin, iki ülke ticaret hacminde geçen yılki yükselişe
rağmen bu yıl düşüş yaşandığına işaret ederek, bunun ana gerekçesi olarak ihraç
ve ithal edilen malların fiyat düzeltmesinden ötürü yaşandığını ve bu durumu
telafi etmeyi umduklarını söyledi.
"TÜRKİYE'NİN KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNE KATKIDA BULUNMA
KARARLILIĞINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Ukrayna'daki krize değinen Putin, şu değerlendirmede
bulundu:
"Türk dostlarımızın Ukrayna krizi dahil olmak üzere
kriz durumlarının çözümüne katkıda bulunma kararlılığını memnuniyetle
karşılıyoruz. Müzakere sürecine verdiğiniz desteğinizden, Ukrayna krizinin
çözümüne yönelik müzakereler için İstanbul platformunu sağladığınız için sizlere
teşekkür etmek istiyorum."
Putin, Erdoğan'ın Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş
Milletler arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Tahıl Koridoru Anlaşması'nın
yapılmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Maalesef, anlaşma
uzatılmadı ve bu bizim suçumuz değil" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın Karadeniz'deki durumla ilgili inisiyatiflerde
bulunduğunu dile getiren Putin, şunları aktardı:
"Biz bu inisiyatifi destekledik. Ama maalesef, Ukrayna
tarafı son anda bu teklifi reddetti. Yine de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yöndeki
tüm girişimlerini dikkatle ve büyük saygıyla değerlendiriyoruz. Bu bağlamda
sizlerle iletişim halinde olmaya devam edeceğiz."
"SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ ROL OYNADIK"
Vladimir Putin, Rusya ile Türkiye'nin Suriye krizinin
çözümünde önemli rol oynadığını belirterek, "Astana formatının
sürdürülmesi, terörle mücadele edilmesi, bizim için en önemli olan bu yönde
durumun normale dönüşmesinin sağlanması için üzerimize düşenin yapılmasının
doğru olduğunu düşünüyorum. Genel olarak durum olumlu yönde gelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.
ERDOĞAN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?
Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güzel dileklerimi iletmenizi istiyorum. Umuyorum ki yakın bir gelecekte, yani 3-4 Temmuz'da uluslararası bir etkinlik kapsamında, Erdoğan bildiğim kadarıyla Astana'da olacak ve kendisiyle bir araya gelip tüm konuları tartışma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.
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