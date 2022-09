Erdoğan, Sırbistan'da: 'İmzalar atıldı, kimlikle seyahat dönemi başladı'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:41

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da. İki görüşmenin ardından Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebileceğini duyuran Erdoğan, "Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN 'PUTİN' YANITI

"Putin'in enerji kriziyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine güttüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok" dedi.

"AZ ÖNCE İMZALADIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görüşmelerimizde önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde buluştuk. Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. İş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha hızlı şekilde gerçekleştirecektir. Sırbistan, çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke haline gelecek. Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Ortak hedefimiz olan 5 milyara ulaşmak için çabalayacağımıza inanıyorum. Yapımı tamamlanan Yeni Pazar Tutin devlet yolu da bu vizyoner yaklaşımının temelidir. Ortak tarihi ve kültürel mirasımızı Bayraklı Camii'nin inşasına pek yakında başlayacağız. Görüşmelerimizde Balkanlarda barışa atfettiğimiz önemi değerlendirdik. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlarda da anlaşmaya varılmasını umuyoruz. Yardımımız talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı ve gereken katkıyı veriyoruz."

"RUSYA HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

"Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine güttüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşın var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok. Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa Ukrayna'ya gönderiyorlar. Şu ana kadar bizim güttüğümüz politika 'Acaba bu savaş biter mi bitmez mi?' biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ama bu iş çok kısa zamana biteceğe benzemiyor.

Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak ülke değil.

Rusya doğal gazı kesti, Avrupa kara kara düşünmeye başladı, bu kışı ne yapacağız diye... Şu anda stoklar ne durumda diye bunun tartışması yapıyorlar. Rusya herkes ona saldırınca tüm imkanlarını kullanacaktır. Bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bu iş bir an önce biter ve dünya bir an önce barışı yakalar."

'BAYRAKTAR SATIN ALABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ'

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Vucic de "Türk yatırımcıların buraya ilgi gösterdiğini görüyoruz. 10 bin kişi bu yatırımlarla istihdam halinde" dedi.

Vucic, Türkiye ile daha büyük işbirliği olasıklarını ele aldıklarını söyleyerek, "Savunma sanayiinde daha fazla işbirliği gerçekleştirme konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bayraktar araçlarının alınması konusunda gelecek sene adım atmayı umuyoruz. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz. Bayraktar'la ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

Vucic'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Ukrayna'daki durumu ele aldık, enerji konusunu ele aldık. Türkiye'nin ortaya koyabileceği desteği de ele almaktayız. Azerbaycan'la enerji açısından yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Elektrik açısından elbette bölgemizde yapılması gerekenler söz konusu. Enerji anlamında eksik kalabilecek bazı unsurlarda Türkiye'yle ne tür işbirliği yapabileceğimizi ele aldık. Kış aylarında bu işbirliği fayda sağlayabilir."

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Ayrıca iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sırbistan Ekonomi Bakanı Andelka Atanaskoviç imza attı.

Teknolojilerde Yenilik Alanında İşbirliği Anlaşması da Bakan Varank ile Yenilik ve Teknolojik Gelişme Bakanı Nenad Popoviç tarafından imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sırbistan Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimoviç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Orman Yangınları ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sırbistan Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve eDevlet Ofisi Arasında Dijital Devlet Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının imzacıları, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Sırbistan Bilgi Teknolojileri ve eDevlet Ofisi Direktörü Mihailo Jovanoviç oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) arasında İşbirliği Protokolü'nü ise TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve RTS Genel Müdürü Dragan Bujoseviç imzaladı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarına görüntü veren iki lider, ikili ilişkilere ve işbirliğine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını belirten Erdoğan, "Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, her alanda dayanışma içindeyiz. Sırbistan Balkanlar'ın adeta kilit taşı. Dolayısıyla münasebetlerimiz de her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Tabii şu an itibarıyla (ticaret hacminde) 2 milyar doları yakaladık, bunu daha da artıracağız" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve ileri düzeyde olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin sürekli yükseldiğini söyledi. Türk yatırımlarının sürekli arttığını aktaran Vucic, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduklarını dile getirdi.