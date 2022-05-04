Ermenistan istihbaratı uyardı: Protestocular parlamentoyu ele geçirebilir
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, protestocuların parlamento binasını ele geçirebileceğini öne sürdü.
Ermenistan'da 1 Mayıs'tan itibaren başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri artarak devam ediyor.
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), göstericilerin parlamento binasını oturum sırasında ele geçirmeyi planladığına dair güvenilir istihbarat edindiğini iddia etti.
Açıklamada, protestoları düzenleyenlerin, bugünkü parlamento oturumunda provokasyon yaparak ve parlamento binasını ele geçirerek yasa dışı faaliyetlere önayak olacağına dair "uygulamaya dönük bilgi" alındığı öne sürüldü.
Böylelikle ülkenin iç güvenliğinin istikrarsızlaştırılacağı ve kamu düzeni ile güvenliğin bozulacağı ifade edilen açıklamada, protestoları düzenleyenlere ve protestoculara herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmamaları uyarısı yapıldı.
Açıklamada, aksi takdirde tüm sorumluluğun gösterileri organize edenlerde olacağına işaret edildi. Yasalara uyan vatandaşların da uyarıldığı açıklamada, halktan provokasyonlara itibar etmemelerive yasa dışı faaliyetlerde bulunmamaları istendi.
PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Erivan'daki Fransa Meydanı'nda hükümet karşıtı protestolar sürüyor.
Polis, önceki günkü gösterilerde 189, dünkü gösterilerde den 237 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.
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