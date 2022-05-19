Eski ABD Başkanı Bush'un Irak'la ilgili dil sürçmesi gündem oldu
Eski ABD Başkanı George W. Bush'un Ukrayna işgaline tepki gösterdiği konuşmasının bir yerinde Ukrayna yerine Irak demesi gündem oldu.
Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un Ukrayna işgaline tepki gösterdiği konuşmasının bir yerinde "Bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Irak'ın işgalini 2003'te başlatan Bush, konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak deyince salonda ilginç anlar yaşandı.
Bush, konuşmasında, "Bunların sonucu, Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu" ifadesini kullandı.
Yaptığı yanlışı fark edince hafif gülümsemeyle sözlerini "Yani Ukrayna'yı" diye düzelten Bush'un Irak gafı karşısında salonda önce derin bir sessizlik olurken, devamında Bush'un "Irak'ı da... Her neyse" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kişi "Irak'ı işgal eden Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdığına" vurgu yaptı.
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