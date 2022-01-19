Eski başkan tutuklanmıştı: Poroşenko’nun yargılandığı davada karar verildi
Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun “vatan hainliği” ve “teröristlere yardım” suçlarından yargılandığı davada karar verildi.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e dönen ve hemen mahkemeye çıkarılan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun yargılandığı dava bugün sonuçlandı.
"BÖLGEYİ TERK ETMEME CEZASI"
Eski Devlet Başkanı Poroşenko hakkında Peçerska Mahkemesi
pasaportuna el konulmasına karar vererek “bulunduğu bölgeyi terk etmeme” cezası
verdi.
Peçerska Mahkemesi, Poroşenko’nun Donbas Bölgesi’ndeki ayrılıkçılarla bağlantısı olduğu ve onlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarmış ve bu kararın ardından Poroşenko, Ukrayna İstihbarat Servisinin (SBU) arananlar listesine girmişti. Bir süredir yurtdışında olan eski Devlet Başkanı Poroşenko, geçtiğimiz Pazartesi Kiev’e dönmesinin arından mahkemeye çıkarılmış ve duruşması bugüne ertelenmişti.
Davanın bir sonraki duruşma tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi.
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