Eski diktatörün "kaçırdığı" 322 milyon dolar halka dağıtıldı
Nijerya'da eski diktatörün "kaçırdığı" 322 milyon dolar halka dağıtıldı.
Nijerya hükümeti, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan yaklaşık 322 milyon doları halka dağıttı.
Afrika Çevre ve Ekonomik Adalet Ağı Direktörü David Ugolor, yaptığı açıklamada, General Abacha döneminde kaçırılan paraların iadesinden önce paranın yatırıldığı yerde 11 milyon dolarlık faiz tahakkuk ettiğini belirtti.
David Ugolor, yurt dışından iade edilen 322 milyon doların 1,9 milyon Nijeryalıya dağıtıldığını kaydederek, "İade edilen Abacha ganimeti bitti. Halkı bilgilendirmek ve paranın ne için kullanıldığını onlara söylemekle sorumluyuz" ifadelerini kullandı.
Ugolor, paraların bir kısmının yakında iade edileceğini ifade ederek bu paraların ülkenin kalkınma projesi için kullanıldığını aktardı.
AFRİKA'NIN 'EN AÇGÖZLÜ DİKTATÖRÜ'
General Abacha tarafından 1993-1998'de yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.
Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı. 17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.
Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" yakıştırması yapılıyor. Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin oy oranında sert düşüş!
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Erdoğan'dan gazetelere ilan
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'