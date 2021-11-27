Eski Fransız Bakan Hulot hakkında tecavüz ve cinsel saldırı iddiasıyla ön soruşturma başlatıldı
Fransa'nın eski Çevre Bakanı Nicolas Hulot hakkında birçok kadına tecavüzde ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Paris Savcısı Laure Beccuau, yazılı açıklamasında, birçok kadının France 2 televizyon kanalına dün verdiği röportajda Hulot tarafından tecavüze ve cinsel saldırıya uğradığını öne sürmesinin ardından eski Bakan hakkında ön soruşturma açıldığını belirtti.
Beccuau, soruşturmanın "iddia edilen olayların suç teşkil edip etmediğini belirlemeye odaklanacağını" kaydetti.
Fransız basınındaki haberlerde, Hulot'un 1989-2001 arasında 16 yaşındaki çocuğa ve 5 kadına tecavüzde ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığı aktarıldı.
Mayıs 2017'de Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı koltuğuna oturmasından sonra Çevre Bakanlığı görevine getirilen Hulot, 28 Ağustos 2018'de ekoloji ve çevre konularında Macron ile aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa etmişti.
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