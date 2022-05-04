Eski istihbarat şefi: ABD bizi yüzüstü bıraktı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:14

Suudi Arabistan eski istihbarat şefi Türki bin Faysal, bölgedeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Faysal, Suudi Arabistan ile ABD ilişkilerindeki soğuk dalgalanmalara değindi.

Türki bin Faysal, ABD'nin Suudi Arabistan'ı 'yüzüstü' bıraktığını belirterek, "Riyad yönetimi, ABD ve Suudi Arabistan'ın, Körfez Bölgesi'nde istikrar ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine inandıkları bir zamanda hayal kırıklığına uğramış hissediyorlar" diye konuştu.

Faysal, "ABD ile ilişkimizi her zaman stratejik olarak gördük. Prens Muhammed Bin Selman, "enerji politikası" nedeniyle Washington'dan tepki aldı. Joe Biden yönetimi, seçim kampanyasında Riyad'ı parya yapacağını belirtmişti ve şimdi bu yönde adımlar uyguluyor" dedi.

"SAVAŞTA TARAF DEĞİLİZ"

Türki bin Faysal, Riyad'ın "petrol fiyatlarındaki istikrarsızlığın bir aracı veya nedeni olmak istemediğini ve bu nedenle Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyelerinin kendileri için belirledikleri üretim kotalarına bağlı olduklarını" vurguladı.

Türki bin Faysal, Suudi Arabistan'ın Ukrayna-Rusya savaşında Moskova'nın yanında yer almayı seçtiği yönündeki suçlamaları reddederek, ülkesinin BM Genel Kurulu tarafından onaylanan Ukrayna'daki Rus işgalini kınamak için oy kullandığına dikkat çekti.