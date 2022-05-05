Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya girdi
Fanatik Yahudiler, İsrail'in kuruluş günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya girdi.
Fanatik Yahudiler, İsrail'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla harekete geçti.
İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin, Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.
İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı. İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.
İSRAİL POLİSİ KAPILARI ZİNCİRLEDİ
Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti.
Fanatik Yahudilerin İsrail askerleri eşliğindeki baskını çevredeki Müslüman gençleri de bir araya getirdi. Gençler, Mescid-i Aksa için sloganlar attı.
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