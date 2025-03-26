Fidan-Rubio görüşmesinde İmamoğlu vurgusu: 'Endişelerini dile getirdi'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Salı günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede Türkiye'de son dönemde yaşanan tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirdikleri salona geçti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun, Fidan ile yaptığı görüşmede Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi.
Met with Turkish Foreign Minister @HakanFidan today to discuss collaboration on trade and security benefiting both our countries. The U.S. is building on recent trade advancements made with Türkiye. We're also partnering together on key issues, from peace in Ukraine and the South… pic.twitter.com/0JkCxQRdKw— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 25, 2025
Tammy Bruce, Rubio'nun "ayrıca ikili ticarette son dönemde kaydedilen ilerlemelere dikkat çektiğini ve ileriye dönük olarak daha da büyük bir ekonomik ortaklığı teşvik ettiğini" söyledi.
Bruce, şunları söyledi:
"Rubio bugün Fidan ile güvenlik ve ticaret alanındaki kilit konularda işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan, Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için (Türkiye'nin) desteğini talep etti. Bakan, (Türkiye'nin) IŞİD'i Yenmek için Küresel Koalisyon'daki liderliğini takdir etti ve ne uluslararası terörizm için bir üs ne de İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için bir yol olan istikrarlı, birleşik, barışçıl bir Suriye'yi desteklemek için yakın işbirliğine duyulan ihtiyacı yineledi. Bakan ayrıca ikili ticarette son dönemde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti ve ileriye dönük olarak daha da büyük bir ekonomik ortaklığı teşvik etti. Son olarak Rubio, (Türkiye'de) son dönemde yaşanan tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini dile getirdi."
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