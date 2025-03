Fidan-Rubio görüşmesinde İmamoğlu vurgusu: 'Endişelerini dile getirdi'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirdikleri salona geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun, Fidan ile yaptığı görüşmede Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Met with Turkish Foreign Minister @HakanFidan today to discuss collaboration on trade and security benefiting both our countries. The U.S. is building on recent trade advancements made with Türkiye. We're also partnering together on key issues, from peace in Ukraine and the South… pic.twitter.com/0JkCxQRdKw