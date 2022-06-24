Fildişi Sahili ve İngiltere anlaştı: Deniz korsanlığı ve terörle mücadelede iş birliği
Fildişi Sahili, terör ve deniz korsanlığıyla mücadelede İngiltere ile iş birliği yapacak.
Fildişi Sahili Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Lassina Doumbia, İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey ile görüştü.
Lassina Doumbia, terör ve deniz korsanlığıyla bağlantılı güvenlik sorunlarıyla mücadelede ordunun karşılaştığı zorluklardan bahsetti ve bu alanda İngiltere ile iş birliği yapmak istediklerini söyledi.
Heappey de 2 ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirerek, İngiltere tarafının da iş Doumbia'nın belirttiği alanlardaki iş birliğini arzuladığını kaydetti.
İngiltere, Fildişi Sahili Ordusu'na, deniz korsanlığı ve terörle mücadelede bazı becerilerin kazanılması için eğitim ve istihbarat desteği verecek.
Batı Afrika'da "3 ülke sınırı" olarak bilinen Mali, Nijer ve Mali'nin ortak sınır hattının bulunduğu bölgede yuvalanan terörist grupların yeni güzergahının Gine Körfezi olduğu biliniyor.
El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.
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