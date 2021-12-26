Fotoğraflarla: Dünyada Noel kutlamaları

26 Aralık 2021 Pazar, 09:22

Dünyanın dört bir yanında insanlar, Hristiyanlar için en kutsal bayram olan Noel'i kutluyor. Fakat koronavirüs pandemisi, iki yıldır Noel kutlamalarına çeşitli kısıtlamalar getirilmesine yol açıyor. Kutlamalardan öne çıkan fotoğrafları derledik.

Reuters Papa Francesco Cumartesi günü Vatikan'da bir konuşma gerçekleştirdi

NurPhoto via Getty Images Tayvanlılar, ışıklar ve dekorasyonlarla süslenmiş bu noktada fotoğraf çektiriyor

Reuters Kenya'nın Nairobi kentinde rahibeler dua okudu

Reuters Pakistan'ın Karaçi kentinde aileler St. Andrew Kilisesi'ndeki ayine katıldı

Reuters İstanbul'daki Meryem Ana Draperis Latin Katolik Kilisesi'ndeki mumlar yakıldı

Reuters İsa'nın doğduğuna inanılan Filistin'in Beytüllahim kentindeki Doğuş Kilisesi'nde bir gece yarısı ayini düzenlendi

Corbis via Getty Images Papa Francesco'nun yönettiği ayin Covid önlemleri nedeniyle erkene çekildi

AFP via Getty Images Kuzey Irak'taki otonom Kürt bölgesinin başkenti Erbil'de çocuklar Noel ayinine katıldı

Getty Images Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Noel Baba'ya koşan bir çocuk

NurPhoto via Getty Images Hindistan'ın doğusundaki Odişa eyaletinde bulunan Bengal Körfezi'nde yapılan kumdan Noel Baba

Getty Images Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir sualtı gösterisi yapıldı

NurPhoto via Getty Images Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinin eteklerindeki Orana Vahşi Yaşam Parkı'nda bir gergedan Noel hediyesini açarken

Reuters Londra'daki bu pub, büyük bir Noel hediyesi gibi dekore edilmiş

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