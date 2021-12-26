Fotoğraflarla: Dünyada Noel kutlamaları

Dünyanın dört bir yanında insanlar, Hristiyanlar için en kutsal bayram olan Noel’i kutluyor. Fakat koronavirüs pandemisi, iki yıldır Noel kutlamalarına çeşitli kısıtlamalar getirilmesine yol açıyor. Kutlamalardan öne çıkan fotoğrafları derledik.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
26 Aralık 2021 Pazar, 09:22
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Dünyanın dört bir yanında insanlar, Hristiyanlar için en kutsal bayram olan Noel'i kutluyor. Fakat koronavirüs pandemisi, iki yıldır Noel kutlamalarına çeşitli kısıtlamalar getirilmesine yol açıyor. Kutlamalardan öne çıkan fotoğrafları derledik.

Pope Francis
Reuters
Papa Francesco Cumartesi günü Vatikan'da bir konuşma gerçekleştirdi
Tayvanlılar, ışıklar ve dekorasyonlarla süslenmiş bu noktada fotoğraf çektiriyor
NurPhoto via Getty Images
Tayvanlılar, ışıklar ve dekorasyonlarla süslenmiş bu noktada fotoğraf çektiriyor
Kenya'nın Nairobi kentinde rahibeler dua okudu
Reuters
Kenya'nın Nairobi kentinde rahibeler dua okudu
Pakistan'ın Karaçi kentinde aileler St. Andrew Kilisesi'ndeki ayine katıldı
Reuters
Pakistan'ın Karaçi kentinde aileler St. Andrew Kilisesi'ndeki ayine katıldı
İstanbul'daki Meryem Ana Draperis Latin Katolik Kilisesi'ndeki mumlar yakıldı
Reuters
İstanbul'daki Meryem Ana Draperis Latin Katolik Kilisesi'ndeki mumlar yakıldı
İsa'nın doğduğuna inanılan Filistin'in Beytüllahim kentindeki Doğuş Kilisesi'nde bir gece yarısı ayini düzenlendi
Reuters
İsa'nın doğduğuna inanılan Filistin'in Beytüllahim kentindeki Doğuş Kilisesi'nde bir gece yarısı ayini düzenlendi
Papa Francesco'nun yönettiği ayin Covid önlemleri nedeniyle erkene çekildi
Corbis via Getty Images
Papa Francesco'nun yönettiği ayin Covid önlemleri nedeniyle erkene çekildi
Kuzey Irak'taki otonom Kürt bölgesinin başkenti Erbil'de çocuklar Noel ayinine katıldı
AFP via Getty Images
Kuzey Irak'taki otonom Kürt bölgesinin başkenti Erbil'de çocuklar Noel ayinine katıldı
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Noel Baba'ya koşan bir çocuk
Getty Images
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Noel Baba'ya koşan bir çocuk
Hindistan'ın doğusundaki Odişa eyaletinde bulunan Bengal Körfezi'nde yapılan kumdan Noel Baba
NurPhoto via Getty Images
Hindistan'ın doğusundaki Odişa eyaletinde bulunan Bengal Körfezi'nde yapılan kumdan Noel Baba
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir sualtı gösterisi yapıldı
Getty Images
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir sualtı gösterisi yapıldı
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinin eteklerindeki Orana Vahşi Yaşam Parkı'nda bir gergedan Noel hediyesini açarken
NurPhoto via Getty Images
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinin eteklerindeki Orana Vahşi Yaşam Parkı'nda bir gergedan Noel hediyesini açarken
Londra'daki bu pub, büyük bir Noel hediyesi gibi dekore edilmiş
Reuters
Londra'daki bu pub, büyük bir Noel hediyesi gibi dekore edilmiş

Bütün fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.


BBC Türkçe

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