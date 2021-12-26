Fotoğraflarla: Dünyada Noel kutlamaları
Dünyanın dört bir yanında insanlar, Hristiyanlar için en kutsal bayram olan Noel’i kutluyor. Fakat koronavirüs pandemisi, iki yıldır Noel kutlamalarına çeşitli kısıtlamalar getirilmesine yol açıyor. Kutlamalardan öne çıkan fotoğrafları derledik.
Dünyanın dört bir yanında insanlar, Hristiyanlar için en kutsal bayram olan Noel'i kutluyor. Fakat koronavirüs pandemisi, iki yıldır Noel kutlamalarına çeşitli kısıtlamalar getirilmesine yol açıyor. Kutlamalardan öne çıkan fotoğrafları derledik.
Bütün fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ilk yanıt
- Uzmanlar doları düşüren 3 faktörü sıraladı
- Fotoğraflarla Noel kutlamaları
- Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron varyantı açıklaması
- CHP'den, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' sözlerine sert tepki
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu