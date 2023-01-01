Fotoğraflarla dünyadan 2023 kutlamaları
2022 yılı geride kalırken 2023 yılına girecek olmanın coşkusu, Dünya'nın dört bir yanında fırlatılan havai fişek gösterileri ile gerçekleşti.
Dünya, 2023'ün gelişini coşkuyla kutladı.
Pasifik ülkesi Kiribati, yeni yılı ilk karşılayan ülke oldu.
Yeni Zelanda ve Avustralya'da da halk yeni yılın gelişini havai fişek gösterileriyle kutladı.
Londra'da Thames Nehri kıyısında gerçekleşen kutlamalarda ışık gösterisi ve havai fişekler geceyi aydınlattı.
Fransa'da Paris, Almanya'da Berlin, ABD'de ise San Francisco, görkemli kutlamalarla dünya kentleri arasında öne çıktı.
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