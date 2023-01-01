Fotoğraflarla dünyadan 2023 kutlamaları

2022 yılı geride kalırken 2023 yılına girecek olmanın coşkusu, Dünya'nın dört bir yanında fırlatılan havai fişek gösterileri ile gerçekleşti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
01 Ocak 2023 Pazar, 16:25
Fotoğraflarla dünyadan 2023 kutlamaları
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Dünya, 2023'ün gelişini coşkuyla kutladı.

Pasifik ülkesi Kiribati, yeni yılı ilk karşılayan ülke oldu.

Yeni Zelanda ve Avustralya'da da halk yeni yılın gelişini havai fişek gösterileriyle kutladı.

Londra

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Londra'daki tarihi Big Ben kulesi ve havai fişek gösterileri.

Londra'da Thames Nehri kıyısında gerçekleşen kutlamalarda ışık gösterisi ve havai fişekler geceyi aydınlattı.

Fransa'da Paris, Almanya'da Berlin, ABD'de ise San Francisco, görkemli kutlamalarla dünya kentleri arasında öne çıktı.

Paris'teki Zafer Takı

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Paris'teki Zafer Takı

Berlin'de Brandenburg Kapısı kutamaların merkeziydi.

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Berlin'de Brandenburg Kapısı kutamaların merkeziydi.

San Francisco, California

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San Francisco, California'da 2023 böyle karşılandı.

Sydney

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Sydney'de gösteriler Harbour Köprüsü'nden ve Opera Binası'ndan atılan havai fişeklerle yapıldı

Sydney

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Çok sayıda insan, havai fişek gösterilerini Sydney Botanik Bahçeleri'nden izledi

Sydney

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Sydney'de halk gece yarısı başlayacak gösterileri izlemek için Opera Binası çevresinde gündüz saatlerinde toplanmaya başladı

Yeni Zelanda

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde halk Hagley Park'ta bir araya geldi

Seul

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Seul, Güney Kore

Tokyo

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen binlerce insan kutlamalar esnasında gökyüzüne balon uçurdu

Tokyo

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Tokyo'daki geri sayımda görsel tasarımlar da kullanıldı

Tayland

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Tayland'ın yeni yılı kutlamasına daha birkaç saat varken, insanlar Chiang Mai'deki Tha Phae Kapısı'nda bir araya geldi

Bangkok

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Bangkok'ta içki taşıyan bir "tuk-tuk"

Çin

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Doğu Çin'in Jiangsu eyaletindeki Huai'an kentinde binlerce insan West Tour Park'a akın etti. Işık göterileri görülmeye değerdi.

Taipei, Tayvan

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Chao Phraya

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Chao Phraya Nehri, Bangkok, Tayland

Rizal Park in Manila, in the Philippines

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Manila, Filipinler


BBC Türkçe
Dünya yeni yıl 2023 kutlama

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