Fransa'dan Türkiye'ye mesaj: NATO'yu güçlendirmek mi istiyor yoksa güçlenmeye karşı mı?

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:41

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, gündeme ilişkin konuları Journal du Dimanche'ye değerlendirmelerde bulundu.

Catherine Colonna, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olma başvurusunu “tarihi bir adım” olarak niteledi.

Colonna ayrıca, iki ülkenin Türkiye ile müzakerelerde “çok çaba sarf ettiklerini” ileri sürdü.

'SEÇİMİNİ YAPMAK TÜRKİYE'YE KALMIŞ'

Catherine Colonna, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği yolunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sürece dair önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Colonna, “Sorumlulukları karşısında seçimini yapmak Türkiye'ye kalmış. NATO'yu güçlendirmek mi istiyor yoksa güçlenmeye karşı mı? Bu, NATO üyesi olarak tutumuyla ilgili sorulara yol açacak” dedi.

Colonna ayrıca, “Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesidir. Finlandiya ve İsveç tarihi bir seçim yaptı. Her ikisinin de NATO'da olması Avrupa'daki güvenliğimiz için bir artı olacaktır. Türkiye ile görüşmelerde çok çaba sarf ettiler” ifadelerini kullandı.