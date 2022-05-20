Fransa'nın yeni hükümeti bugün açıklanacak

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:25

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin açıkladığına göre Fransa'da yeni hükümet bugün açıklanacak.

Le Monde'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada hükümetin bugün öğlen duyurulacağı ve kabinenin ilk toplantısını önümüzdeki Pazartesi yapacağı kaydedildi. 4 gün önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakan olarak atanan Elisabeth Borne, "en iyi kabinenin" kurulacağını söyledi.

Borne, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Macron ve selefleriyle yoğun fikir alışverişlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden yaklaşık 3 hafta sonra atanan Borne, 30 yıl aradan sonra Fransa hükümetine liderlik edecek ilk kadın olma özelliği taşıyor.

Macron, vaatlerini hayata geçirmek için sosyal ve ekolojik konularda yetkin bir isim olduğu için Borne'u başbakan olarak atadığını dile getirirken aşırı solcu Mélenchon, bu atamayla ülkenin sosyal açıdan çökeceğini ve aşırı sağcı lider Eric Zemmour ülkenin sola boyun eğdiğini iddia etti.