Fransa'nın yeni hükümeti bugün açıklanacak
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Fransa'da hükümetin bugün öğlen duyurulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin açıkladığına göre Fransa'da yeni hükümet bugün açıklanacak.
Le Monde'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada hükümetin bugün öğlen duyurulacağı ve kabinenin ilk toplantısını önümüzdeki Pazartesi yapacağı kaydedildi. 4 gün önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakan olarak atanan Elisabeth Borne, "en iyi kabinenin" kurulacağını söyledi.
Borne, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Macron ve selefleriyle yoğun fikir alışverişlerinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminden yaklaşık 3 hafta sonra atanan Borne, 30 yıl aradan sonra Fransa hükümetine liderlik edecek ilk kadın olma özelliği taşıyor.
Macron, vaatlerini hayata geçirmek için sosyal ve ekolojik konularda yetkin bir isim olduğu için Borne'u başbakan olarak atadığını dile getirirken aşırı solcu Mélenchon, bu atamayla ülkenin sosyal açıdan çökeceğini ve aşırı sağcı lider Eric Zemmour ülkenin sola boyun eğdiğini iddia etti.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Avusturya’da Sezgin Baran Korkmaz için kritik karar
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı