Gabriel Boric: Öğrenci protestoları liderliğinden devlet liderliğine

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:21

Şili Seçim Servisi (Servel) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 96,75’i sayıldı. İlk sonuçlara göre aşırı sağcı aday Jose Antonio Kast oyların yüzde 44,19’unu alırken solcu koalisyonun adayı Gabriel Boric oyların yüzde 55,81’ini alarak Şili’nin yeni başkanı seçildi.

Şili tarihindeki en genç devlet başkanı seçilen 35 yaşındaki Boric’i ilk tebrik edenlerden biri rakibi Kast oldu. Kast sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce Gabriel Boric ile konuştum ve büyük zaferi için onu tebrik ettim. Kendisi bugünden itibaren Şili’nin seçilmiş devlet başkanıdır ve tüm saygımızı ve yapıcı işbirliğimizi hak etmektedir. Şili her zaman ilk önce gelir" ifadelerini kullandı.



Yeni Devlet Başkanı seçilen Boric zafer konuşmasında ülkedeki eşitsizlikle mücadele edeceğini, başta sağlık sisteminde zengin ve fakir ayrımı olmayacağını, sosyal hakları genişleteceğini bunu yaparken de kamu bütçesini korumaya çalışacağını belirtirken çevreye zarar veren projelere ve insan hakları ihlallerine izin vermeyeceğini açıkladı.

Sonuçların açıklanması ile Boric destekçileri sokaklara dökülerek zaferi kutladı.

GABRIEL BORIC KİMDİR?

İkinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanarak Şili'de seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde eden 35 yaşındaki Gabriel Boric, ülkenin güneyindeki Şili Patagonyası bölgesinde bulunan Punta Arenas şehrinde 1986'da doğdu.

Şili Üniversitesinde Hukuk Fakültesi’ni bitiren Boric, 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanındı. Boric, 2014'ten bu yana milletvekilliği görevi yürütüyor.

Gazeteci Tuba Emlek Twitter'dan Boric'in üniversite yılların ait bir fotoğrafını paylaşarak, 2011’de, Şilili üniversite öğrencilerinin grevini yöneten üç öğrenci lideri Camila Vallejo, Gabriel Boric ve Giorgio Jackson 2015’te milletvekili oldular. Bugün içlerinden biri sol ittifakın başkan adayı Gabriel Boric oyların yüzde 55,81 alarak Şili’nin en genç devlet başkanı oldu" ifadelerini kullandı.

2011’de, Şilili üniversite öğrencilerinin grevini yöneten üç öğrenci lideri @camila_vallejo @gabrielboric ve @GiorgioJackson 2015’te milletvekili oldular.

Bugün içlerinden biri sol ittifakın başkan adayı @gabrielboric oyların %55,81 alarak Şili’nin en genç devlet başkanı oldu. pic.twitter.com/hlvffYM4TF — Tuba Emlek (@tubaemlek) December 20, 2021

Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

LATİN AMERİKALI LİDERLER BORIC'İ KUTLADI

Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Şili'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric'i tebrik etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boric'i tebrik ederek "Ülkelerimizi birleştiren kardeşlik bağlarını güçlendirme ve Latin Amerika'daki eşitsizliği sona erdirmek için bölge ile birlikte çalışma sözüne bağlı kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından Boric'i tebrik etti ve iki ülke arasındaki kardeşliğe değinerek ülkesiyle Şili arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Twitter hesabından "Zafer için tebrikler sevgili arkadaşım Boric! Elde ettiğin zafer, Şili halkının zaferidir ve özgürlük, barış, adalet ve saygınlıkla yaşamak isteyen Latin Amerika halkları olarak bu zaferi paylaşıyoruz. Uluslarımızın birliği için mücadele etmeyi sürdürelim." paylaşımını yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabında, Boric'i tebrik etti ve "Büyük demokrasi günü, yaşa Şili!" ifadelerine yer verdi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da Boric'i seçen Şili halkına selam göndererek yeni devlet başkanına halkının refahı için yönetiminde başarılar diledi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, Boric'i tebrik ederek başarılar diledi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şili halkının zaferi olan Boric'in seçim zaferini selamlıyoruz. Latin Amerika demokrasisi birliğe, saygıya ve özellikle halklarımızın iradesine dayanarak güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Boric'i tebrik ederek "Şili'den harika bir haber var" ifadesini kullandı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada da Boric'i Twitter'dan kutlayarak "Şili'nin seçilmiş başkanını ve kardeş Şili halkının demokratik faaliyetlerini en içten şekilde kutluyorum. Şili halkının mutluluğu için en doğru istikamette gitmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Boric'in tarihi bir seçim zaferi kazandığına dikkati çekerek "Samimi tebrikler, Gabriel Boric. Her iki halkın ve hükümetler arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini genişletme kararlılığını destekliyoruz" ifadesine yer verdi.