ABD, Rus uçağının İHA’yı düşürdüğü anların görüntüsünü yayımladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 14 Mart'ta, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un pervanesinin kırılmasının ardından Karadeniz'e düştüğünü duyurmuştu.
ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.
EUCOM'dan yapılan açıklamada, “İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi...
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MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu” ifadeleri yer aldı.
Görüntüde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü. Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.
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