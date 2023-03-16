ABD, Rus uçağının İHA’yı düşürdüğü anların görüntüsünü yayımladı

EUCOM'dan yapılan açıklamada, “İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi...

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