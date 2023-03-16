ABD, Rus uçağının İHA’yı düşürdüğü anların görüntüsünü yayımladı

DHA
16 Mart 2023 Perşembe, 13:18
<p>ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 14 Mart'ta, iki Rus <strong>Su-27</strong> uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait <strong>MQ-9</strong> insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un pervanesinin kırılmasının ardından Karadeniz'e düştüğünü duyurmuştu.</p>

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 14 Mart'ta, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un pervanesinin kırılmasının ardından Karadeniz'e düştüğünü duyurmuştu.

<p><strong>ABD Avrupa Komutanlığı</strong> (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.</p>

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.

<p>EUCOM'dan yapılan açıklamada, <strong><em>“İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi...</em></strong></p> <p><strong><em>&gt;&gt;&gt;</em></strong></p>

EUCOM'dan yapılan açıklamada, “İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi...

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<p><strong><em>MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu”</em></strong> ifadeleri yer aldı.</p>

MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu” ifadeleri yer aldı.

<p>Görüntüde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü. Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.</p>

Görüntüde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü. Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.

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