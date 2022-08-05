Almanya'da çalışmak isteyen Türkler için iş başvuruları başladı: İşte şartlar...

Başvuran kişilerin güvenlik kontrolleri yapılacak, pasaportların ve diğer belgelerin de tam olması gerekiyor.

Seçimde en büyük öncelik Almanca dilbilgisi olacak. O yüzden Almanca eksiği olanların bir an önce A2 seviyesinde Almanca öğrenmeleri gerekiyor.

Diğer ayrıntıları ise, CNN TÜRK'e konuşan Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayça Mezde anlattı.