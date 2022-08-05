Almanya'da çalışmak isteyen Türkler için iş başvuruları başladı: İşte şartlar...

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 14:04
<p>Almanya, havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi alımına onay verdi. Peki başvuru şartları ve imkanlar ne?</p> <p><strong>İşte ayrıntılar...</strong></p>

Almanya, havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi alımına onay verdi. Peki başvuru şartları ve imkanlar ne?

İşte ayrıntılar...

<p>Türkiye'den gelen işçilerin barınma ihtiyaçlarını işveren sağlayacak.</p> <p><strong>Başvurularda 20 ile 40 yaş aralığı şartı getirildi. Ayrıca A2 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi gerekiyor.</strong></p> <p>İhtiyaç halinde hızlandırılmış dil kursu da verilecek.</p>

Türkiye'den gelen işçilerin barınma ihtiyaçlarını işveren sağlayacak.

Başvurularda 20 ile 40 yaş aralığı şartı getirildi. Ayrıca A2 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi gerekiyor.

İhtiyaç halinde hızlandırılmış dil kursu da verilecek.

<p>Başvuran kişilerin güvenlik kontrolleri yapılacak, pasaportların ve diğer belgelerin de tam olması gerekiyor.</p> <p><strong>Seçimde en büyük öncelik Almanca dilbilgisi olacak. O yüzden Almanca eksiği olanların bir an önce A2 seviyesinde Almanca öğrenmeleri gerekiyor. </strong></p> <p>Diğer ayrıntıları ise, CNN TÜRK'e konuşan Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayça Mezde anlattı.</p>

Başvuran kişilerin güvenlik kontrolleri yapılacak, pasaportların ve diğer belgelerin de tam olması gerekiyor.

Seçimde en büyük öncelik Almanca dilbilgisi olacak. O yüzden Almanca eksiği olanların bir an önce A2 seviyesinde Almanca öğrenmeleri gerekiyor.

Diğer ayrıntıları ise, CNN TÜRK'e konuşan Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayça Mezde anlattı.

<p><strong>ALMANYA'YA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?</strong></p> <p>Belgeler tamamlandıktan sonra danışmanlar aracılığıyla iletim sağlanıyor. Konsolosluklardan veya bizlerden öğrenebilirler.</p> <p>Belgeler genelde güvenliğe yönelik oluyor. Başvurular olumlu giderse hızlandırılmış Almanca kursu veriliyor. </p>

ALMANYA'YA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belgeler tamamlandıktan sonra danışmanlar aracılığıyla iletim sağlanıyor. Konsolosluklardan veya bizlerden öğrenebilirler.

Belgeler genelde güvenliğe yönelik oluyor. Başvurular olumlu giderse hızlandırılmış Almanca kursu veriliyor. 

<p><strong>KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?</strong></p> <p>7 bin 8 bin kişilik bir işçi açığı var. Türkiye'den şimdilik 2 bin kişi isteniyor.</p>

KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

7 bin 8 bin kişilik bir işçi açığı var. Türkiye'den şimdilik 2 bin kişi isteniyor.

<p><strong>MÜLAKAT NASIL YAPILIYOR?</strong></p> <p>Sürecin şu an çok hızlı ilerlemesi gerekiyor. Ellerinden geldiği kadar hızlı karar verip hızlı seçip yapmaları gerekiyor.</p> <p>O nedenle mülakatlar da hızlı ilerliyor.</p>

MÜLAKAT NASIL YAPILIYOR?

Sürecin şu an çok hızlı ilerlemesi gerekiyor. Ellerinden geldiği kadar hızlı karar verip hızlı seçip yapmaları gerekiyor.

O nedenle mülakatlar da hızlı ilerliyor.

<p><strong>MAAŞ NE KADAR?</strong></p> <p>Kargo, bavul ve yer hizmetleri gibi ihtiyaçlar var. Bu departmanlara göre maaşlarda değişiklik gösterecek.</p> <p><strong>Saatlik ücreti 14 Euro 25 cent.</strong></p>

MAAŞ NE KADAR?

Kargo, bavul ve yer hizmetleri gibi ihtiyaçlar var. Bu departmanlara göre maaşlarda değişiklik gösterecek.

Saatlik ücreti 14 Euro 25 cent.

<p><strong>HANGİ İŞLERE ELEMAN ALINACAK?</strong></p> <p>Türk işçi alımı için öncelik Türkiye’de havalimanında çalışan ve bu konuda mesleki deneyimi olan kişilere verilecek.</p> <p><strong>Özellikle, havaalanı yer hizmetleri, check-in, havalimanı güvenliği ve bavul taşıma bölümlerinde mesleki deneyimi olanlar işe hemen alınacak.</strong></p>

HANGİ İŞLERE ELEMAN ALINACAK?

Türk işçi alımı için öncelik Türkiye’de havalimanında çalışan ve bu konuda mesleki deneyimi olan kişilere verilecek.

Özellikle, havaalanı yer hizmetleri, check-in, havalimanı güvenliği ve bavul taşıma bölümlerinde mesleki deneyimi olanlar işe hemen alınacak.

Almanya Türk İş başvurusu

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